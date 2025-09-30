Jesen traži bogatiju njegu: Hranjive kreme za lice koje vrijedi isprobati

Jesenska rutina njege lica trebala bi se fokusirati na hranjenje i zaštitu kože. Ulaganje u kvalitetnu hidratantnu kremu ključno je kako bi tvoj ten i u hladnijim mjesecima ostao zdrav, mekan i sjajan, a odlični se proizvodi mogu pronaći i u drogerijama. Izdvojili smo favorite do 20 eura

S dolaskom jeseni i prvih hladnijih dana koža se suočava s novim izazovima – suhim zrakom, hladnim vjetrom i grijanjem koje dodatno isušuje ten. Nakon laganih, fluidnih krema koje su savršeno odgovarale ljetnim mjesecima, vrijeme je da skincare rutinu prilagodimo hladnijim danima i u rutinu uvedemo teksture koje će pružiti dublju hidrataciju i zaštitu. Jesen je pravo vrijeme da koži vratimo mekoću, elastičnost i zdrav sjaj.

Zašto je potrebna promjena rutine?

Tijekom ljeta koži su dovoljne lagane hidratantne formule koje je štite od UV zračenja i dehidracije, no s padom temperatura kožna barijera postaje osjetljivija i sklonija gubitku vlage. Zato je važno posegnuti za kremama koje su hranjivije, s bogatijim teksturama i aktivnim sastojcima poput hijaluronske kiseline, ceramida, masnih kiselina i vitamina. One će djelovati poput zaštitnog sloja, odnosno “zimskog kaputa” za tvoju kožu.

Savjeti za njegu u prijelaznom razdoblju

Uključi bogatije kreme – odaberi teksture koje pružaju dugotrajnu hidrataciju i jačaju zaštitnu barijeru kože.

Ne preskači SPF – iako je sunce slabije, UV zračenje i dalje utječe na starenje kože.

Dodaj serume i ulja – kombiniraj hranjive serume s vitaminom C ili ulja bogata antioksidansima za dodatnu zaštitu.

Njeguj kožu i noću – iskoristi regenerativnu moć kože dok spavaš uz hranjive noćne kreme ili maske.

Kreme koje vrijedi uvrstiti u jesenju rutinu

Često se misli da je kvalitetna njega kože rezervirana samo za luksuzne brendove, no danas se i na drogerijskim policama mogu pronaći izvrsne hidratantne kreme koje će pružiti koži kvalitetnu njegu tijekom jesenskih mjeseci. Ako tražiš pravu jesensku njegu, izdvajamo nekoliko odličnih hidratantih krema idealnih za hladnije dane za koje ne treba izdvojiti više od 20 eura.

The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA - ne-masna hidratantna krema za lice koja služi kao površinski dodatak za kožu. Njezina formula osigurava trenutnu i dugotrajnu hidrataciju štiteći vanjski sloj kože. Cijena: 8,59 €

Olival Ekstra hidratantna krema - smilje - Obogaćena je eteričnim uljima smilja, jojobe i pšeničnih klica te ekstraktima mrkve i matičnjaka. Pruža učinak dubinskog vlaženja kože uz predivan osjećaj svilenkaste glatkoće. Cijena: 10,75 €

L'Oreal Paris Hyaluron Specialist dnevna krema za lice - Obogaćena s dvije vrste hijaluronske kiseline. Visokomolekularna hijaluronska kiselina pomaže u hidrataciji i zaglađivanju kože, dok mikro-hijaluronska kiselina prodire do epiderme i vraća čvrstoću koži. Cijena: 8,45 €

CeraVe Hidratantna krema za lice - idealna za suhu i osjetljivu kožu, s ceramidima i hijaluronskom kiselinom. Cijena: 14,60 €

ziaja goat's milk dnevna hidratantna krema - hidratantna dnevna krema za lice s kozjim mlijekom namijenjena je suhoj i borama sklonoj koži. Cijena: 5,05 €

Weleda Skin Food Light dnevna krema - trenutno hidratizira i umiruje suhu kožu. Svilenkasta krema s eko suncokretovim uljem i ekstraktima nevena, maćuhice i ružmarina štiti kožu od isušivanja. Cijena: 9,05 €

Uriage Xemose krema za lice - ova krema za lice namijenjena je njezi iznimno suhe kože te kože sklone atopiji. Zbog svoje bogate i kremaste teksture odmah po nanošenju koži vraća ugodu, sprječava njezino isušivanje i štiti ju od štetnih vanjskih utjecaja. Cijena: 15,95 €