SAVJETI KOJI POMAŽU
Posao
★★★☆☆
Na dnevnom redu će se naći moralne, pravne i krupno-organizacijske dileme. Vi ćete sve to morati početi rješavati.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Povećanje opće vitalnosti.
