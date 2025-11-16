Vodenjak
16. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Ne vrijedi se zamarati onim što je prošlo. Uzmite to kao analizu i krenite naprijed. Put vam je otvoren.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Budite budni.

