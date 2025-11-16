FINO I JEDNOSTAVNO
Posao
★★★★☆
Ne vrijedi se zamarati onim što je prošlo. Uzmite to kao analizu i krenite naprijed. Put vam je otvoren.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Budite budni.
