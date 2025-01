Vodenjak - godišnji horoskop za 2025.: Vrijeme je za sreću, ali mogu se pojaviti problemi na poslu

Sezona Vodenjaka traje od 20. siječnja do 18. veljače i donosi velike promjene. Vodenjak će tijekom retrogradnog kretanja Urana, preispitivati sva područja svog života s ciljem postizanja veće sreće. Međutim, početkom 2025. godine, ratnički Mars također je retrogradan. To može dovesti do promjena u libidu i smanjenog entuzijazma na poslu, ali nudi idealnu priliku za povezivanje i izgradnju zajednice. Pun Mjesec u Lavu u veljači mogao bi donijeti kulminaciju u tvom ljubavnom životu. A kada Venera postane retrogradna, ljubav može postati usporena, a nije ni najbolje vrijeme za veće promjene u fizičkom izgledu - ostavi te preobrazbe za ljeto ili jesen.

Zabilježi datum punog Mjeseca u Strijelcu, jer bi mogli uslijediti sukobi s prijateljima. Hoće li dovesti do iscjeljenja ili više drame, ovisi o tvom pristupu. Sredinom retrogradne Venere bit će pomrčina koja zahtijeva puno brige o sebi, a tijekom punog Mjeseca u tvom znaku trebao bi usporiti. Isto vrijedi i za drugu pomrčinu u jesen. Sezona Strijelca odlična je za tvoj društveni život, a u jesen, Uran ponovo ide retrogradno, zatvarajući godinu introspekcijom.

Ljubav

Godina 2025. donosi mirno razdoblje u ljubavi. Početak godine bit će usporen, jer je Uran retrogradan do 20. siječnja, a Mars, koji vlada seksualnom energijom, retrogradan je do 23. veljače. To može dovesti do promjena u libidu, ali pun Mjesec u Lavu 12. veljače mogao bi donijeti kulminacije u romantičnim odnosima. Srpanj će biti izuzetno seksi mjesec, a od 4. do 30. srpnja Venera će biti u tvojoj 5. kući, što može donijeti spontane avanture. Ako tražiš novu vezu, ljeto će biti idealno za susret, dok će jesen produbiti tu vezu. Početak i kraj godine bit će obilježeni razmišljanjima o ljubavi.

Prijateljstvo

Želiš se u potpunosti povezati s prijateljima tijekom sezone Vodenjaka dok je Sunce u tvom znaku od nedjelje, 19. siječnja, do utorka, 18. veljače. Pobrini se da prijateljima i odabranoj obitelji jasno kažeš kako želiš proslaviti. Tvoj vladar, Uran, bit će retrogradan do četvrtka, 20. siječnja. Poznanici će te pozivati na zabave tijekom ovog vremena koje mogu dovesti do prijateljstava koja traju cijeli život. 2025. godina je okružena promjenama u svim područjima tvog života, uključujući i to koga nazivaš najboljim prijateljem. Tvoj vladar, Uran, ponovno postaje retrogradan u subotu, 6. rujna, a ovaj retrogradni ciklus traje do kraja godine. Ovo će donijeti još promjena u tvojem društvu. Ova 2025. godina završit će promjenama u svim područjima tvog života, uključujući i to tko ti je najbolji prijatelj. Sezona Strijelca, koja traje od subote, 22. studenog, do nedjelje, 21. prosinca, donosi posebno snažnu želju za druženjem.

Karijera

Do kraja veljače, ti i drugi znakovi mogli biste se osjećati manje ambiciozno u tradicionalnom smislu kada je riječ o poslu. Međutim, ovo nudi savršenu priliku za iscjeljenje zajednice i organiziranje. Glasnik Merkur, koji je također povezan s kreativnošću, ulazi u tvoj znak u ponedjeljak, 27. siječnja, i ostaje tu do petka, 14. veljače. Umjesto da se trudiš na poslu, bit ćeš više zainteresiran za kreativne hobije. Od subote, 1. ožujka, do subote, 12. travnja, bujna Venera bit će retrogradna.

Kao podsjetnik, Venera vlada ljubavlju, ali također novcem i ljepotom. Stoga je moguće da retrogradna Venera može donijeti kašnjenja u profesionalnim ili financijskim vijestima. Iskoristi retrogradni Uran kao izgovor za meditaciju i osiguraj si pravi put. Tijekom retrogradnog Urana, Sunce će obasjavati tvoju ambicioznu 10. kuću tijekom sezone Škorpiona, koja traje od srijede, 22. listopada, do nedjelje, 30. studenog. Kao rezultat toga, jesen bi mogla donijeti željene promocije, promjene u karijeri i povišice.

Zdravlje

Retrogradna Venera, od 1. ožujka do 12. travnja, nije najbolje vrijeme za velike promjene u izgledu, poput drastičnih promjena boje kose ili plastičnih operacija. Središnji dio retrogradne Venere, 14. ožujka, donosi pun Mjesec i lunarnu pomrčinu u Djevici koja utječe na tvoju 6. kuću zdravlja, pa je to podsjetnik da usporiš i opustiš se. Tijekom ljeta, od 30. srpnja do 25. kolovoza, dok je Venera u Raku, uživaj u svim promjenama ljepote koje želiš. Isto vrijedi i za jesen, od 19. rujna do 13. listopada, dok je Venera u Djevici, što je idealno za preobrazbe, poput promjene boje kose ili pirsinga. Tijekom punog Mjeseca u tvom znaku 6. kolovoza, i novog Mjeseca u Djevici 21. rujna, bit će dobro usporiti i posvetiti se sebi.