Veliki godišnji horoskop za 2025. za svaki znak

Ovan

LJUBAV: Tijekom ove godine otvorit će se neke teme i pokrenuti preispitivanja koja će od vas zahtijevati veću budnost, zrelost i odgovornost. Utoliko će vaš ljubavni život dobiti na težini i značenju. Neki od vas bi se mogli trajnije povezati ili pak staviti točku na postojeću vezu. Sve je moguće i otvoreno, a o vama ovisi kojim će pravcem stvari krenuti. Budite ono što jeste, fokusirajte se na ono što želite i prema tome postavljajte svoja očekivanja i ciljeve u privatnom životu. Venera će vam biti sklona od 5.2. do 28.3. kad je u tranzitu po vašem znaku, s tim da će njen retrogradni hod od 3.3. do 28.3. donijeti na dnevni red neka testiranja i stare ljubavne teme za ponovno proraditi, potom vam je Venera sklona opet od 1.5. do 7.6., te od 26.8. do 20.9. i od 1.12. do 25.12.

KARIJERA: Ove godine karijera i posao bit će vam utoliko važni jer ćete istim pristupati sve ozbiljnije i plodove rada sve svrsishodnije uklapati u svoj privatni život. Prilike za angažman oko vlastitog doma, uređenja ili kupovine istog, kao i briga o mladim članovima obitelji bit će vam sve više u fokusu. Stoga će vam posao biti onaj potporanj za sve spomenuto i činit će vam se da život ima sve dublji smisao, jer će vam se otvarati prilike da osmislite i upotpunite svoj osobni život na način koji vama odgovara. Šarenilo koje će ponekad postojati oko vas doprinijet će da vam se navike, stremljenja i način na koji funkcionirate čine bogatiji, a vi uz prihvaćanje odgovornosti postajete sve bolja osoba.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zbog ulaska Saturna u vaš znak od 26.5. do 2.9. suočavat ćete se s ozbiljnim životnim temama, a odluke koje budete donosili u vezi tog imat će dugogodišnje posljedice. Stoga je važno redovno opuštanje i njegovanje unutrašnjeg mira, nađite svoj način koji vam najbolje odgovara.

Bik

LJUBAV: Neki od vad uoči i tijekom proljeća mogli bi prolaziti iskušenje tajne ljubavne veze ili bi zbog nekih društvenih razloga, običaja ili sličnog mogli biti u poziciji da svoju ljubav kriju od drugih. Na cijelu tu moguću situaciju nadovezuje se lijep ljubavni period od 7.6. kad će se vjerojatno karte morati posložiti otvoreno na stol. Oni koji su još sami vjerojatno će napokon naći samopouzdanja da izraze svoje osjećaje bez zadrške. Nastavak godine prolazit će uredno, bilo u paru, bilo u izlascima s nadom da ćete naći svoju srodnu dušu. Brige koje vam ponekad iracionalno uđu u um, odagnajte humorom. Venera će vas konstruktivno poticati na ljubavna poduzimanja od 7.6. do 5.7. kad je u vašem znaku, potom opet od 20.9. do 14.9., te ponovno od 25.12. do kraja godine.

KARIJERA: Vaša financijska situacija vjerojatno će i dalje biti dobra ili ćete imati lijepe prilike za zaradu. Na tom polju većina godine proteći će u zadovoljstvu. Promjene koje ste prolazili posljednjih sedam godina i koje su ponekad donosile nemir, od 8.7. do 9.11. počet će jenjavati, a vi postajati sve svjesniji svojih novih ciljeva kako u poslu, tako i u životu. Sve to vas je promijenilo kao osobu. Tijekom 11. mjeseca i u nastavku, ipak ćete morati proraditi neke stare teme koje će se vratiti na dnevni red, ali ćete to činiti puno svjesnije i učinkovitije. Promjena će biti još u vezi vašeg statusa, ali uvjetovanih globalnim vanjskim okolnostima na što ste već pomalo i navikli. Dobro ćete se nositi s tim.

ZDRAVLJE&SAVJET: Možda biste najradije malo odspavali, ali planete će vas držati budnim, što je dobro. Povremeni nedostatak energije te brže umaranje mogući su prvih dana godine te od 19.4. do 18.6., pa se u tim periodima malo prištedite i više odmarajte. Ostalo je u redu.

Blizanci

LJUBAV: Do zrelog proljeća još će vas povremeno mučiti poneka ljubavna briga ili peripetije na temu dominacije u vašoj vezi. No tijekom petog mjeseca, a još više u nastavku tijekom šestog mjeseca situacija će za vas izgledati sve bolja i bolja, a vi sve sretniji. Stoga je važno da prvih par mjeseci budete mirni i strpljivi , pa čak i ako ponešto trebate pretrpjeti, jer kasnije slijedi vrlo lijep period. Od 8.7. do 9.11. vaše će ponašanje također ponekad iznenađivati voljenu osobu, a nastupi će vam sigurno biti originalni. Bit će situacija kad ćete se i sami sebi čuditi. Pazite da ne pretjerate. Konkretno, prave ljubavne prilike bi se mogle ukazati od 1.1. do 4.1., najopuštenije razdoblje za to uslijedit će od 5.7. do 1.8. kad je Venera u vašem znaku, te također je dobro od 14.10. do 7.11.

KARIJERA: Kako ova godina bude išla i odmicala, sve će se više stvari slagati u vašu korist. Izlazak Saturna iz Riba učinit će da napokon nađete zajednički jezik sa šefom ili da se to nekako rasplete. Ulazak Jupitera u Raka 10.6. vrlo vjerojatno će učiniti da se poboljša vaša financijska situacija. Nije isključeno ni da ćete napredovati u poslu, jednim dijelom zbog prihvaćanja autoriteta ili pak zbog uklanjanja prepreka koje su vas dugo mučile. Bit će nekih iznenađenja. Naime, prvi ulaz Urana u vaš znak (nakon 84 godine), a od 8.7. do 9.11. donijet će neke nemire, no ne takve da se vi uz pomoć ne bi znali s njima nositi. Bit će vrlo zanimljivo, kako vama, tako i drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete snage i volje tijekom cijele godine, motivacije vam neće nedostajati, sve u svemu pred vama je prilično dobra godina i kad se o zdravlju radi. Osjećat ćete u sebi neke sasvim nove energije i ponekad zbunjeni pitat ćete se kako ih najbolje iskoristiti. Slušajte intuiciju.

Rak

LJUBAV: Vaš ljubavi život tijekom ove godine mogao bi se opisati kao učvršćivanje pozicija koje ste već osigurali. Ako ste još slučajno sami, vase samopouzdanje će sigurno rasti, a naročito od 6. mjeseca jer će vas tranzit Jupitera kroz vaš znak činiti otvorenijom osobom s puno dobre volje, pristupačnom i zadovoljnijom životom općenito. Stoga nije isključeno ni da kroz neko ugodno druženje upoznate osobu koja će vas zaintrigirati, a i obratno. U nastavku, sve do kraja godine bit će puno situacija u kojim nećete skidati osmijeh s lica, pa je za očekivati dobro raspoloženje, dosta veselja, a onda I mogućnosti zbližavanja ili poboljšanja postojeće veze. Tranzit Venere vam je povoljan od 4.1. do 5.2., opet od 28.3. do 1.5., naročito od 1.8. do 26.8. kad je u vašem znaku, te od 7.11. do 1.12.

KARIJERA: Koliko će vam od 26.5. do 2.9. ulazak Saturna u Ovna zapapriti odnos sa šefom ili autoritetima, toliko će vam Jupiter od 10.6. do kraja godine otvarati stalne prilike za prosperitet, razvoj i učenje. Rješenje je dakako u pametnom balansiranju, no od jeseni sve će vaše stare prepreke minuti, a vi kao da ćete dobiti krila. Pazite da ne poletite previsoko, budite realni i ne nasjedajte laskavcima ili lažno lijepim riječima. Bit će osoba na poziciji koje bi vam mogle nuditi kule i vile, pa se ne zalijećite zanosite bez prethodne provjere. Uz dobar pristup ove godine možete se značajno pomaknuti na polju posla, bilo postignućima, bilo razdvojeni velikim korakom naprijed do istih.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će biti u redu ako ne pretjerate u konzumacijama. Hrana, piće i svi ostali hedonistički užitci (uključujući i pretjerivanje u elektroničkim sadržajima, surfanju Internetom), mogli bi vas izmoriti. Red aktivnosti, red uživanja, pa red mirovanja. Umjerenost i bit će sve pet.

Lav

LJUBAV: Bit će dana kad ćete se pitati zašto se buditi sam(a)? Zbog duljeg boravka Venere u Ovnu uoči i tijekom proljeća, uz dobre ljubavne prilike, bit će skloni filozofiranju i pretjeranom analiziranju ljubavnih situacija. Odolite tome ili jednostavno uživajte. Mogućnost da učvrstite neki odnos također postoji, kao i to da se on pretvori u nešto ozbiljnije i dugotrajnije, no važno je da ne pametujete previše. Slušajte svoje srce , svoj unutrašnji glas, održavajte mir u duši i sve će ići kako treba. Olabavite od drame kojoj znate biti skloni i pokušajte stvari u ljubavi ipak činiti malo diskretnije. Vidjet ćete da će tako biti bolje za obje strane. Venera vam je povoljna od 5.2. do 28.3., opet od 1.5. do 7.6., posebno naglašeno je od 26.8. do 20.9. kad tranzitira vaš znak, te opet od 1.12. do 25.12.

KARIJERA: Vjerojatno ćete se zateći u situaciji kad će se od vas zahtijevati povećani angažman u poslu, a naročito između 19.4. i 18.6. Prelazak Urana iz Bika u Blizanca i tranzit po istom znaku od 8.7. do 9.11. napokon će vam donijeti jasnoću i određeni mir na poslu ili će vas uznemirujuće situacije sa šefom mimoići. No u nastavku, od jeseni još će biti nekih turbulencija s kojim ćete se vjerojatno znati nositi bolje nego prije. Poslovi će vam osim spomenutog, teći uhodano, a vaš fokus će se tijekom godine sve više prebacivati na neki povučenije i alternativnije teme, poput istraživanja podsvjesnog, poduzimanja detektivskog karaktera, te razotkrivanja skrivenog. Postat ćete tiši.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće je da ćete poželjeti promijeniti neke ustaljene navike i to na način koji nije služben niti konvencionalan. Drugi dio godine donosi dobrobit od alternativnih metoda koje doprinose zdravlju, a interes za psihologiju će vas snažno privlačiti i motivirati. Bit ćete dobro.

Djevica

LJUBAV: Kad Saturn pređe iz Riba u Ovna od 26.5. do 2.9. činit će vam se kao da vam je netko skinuo veo koji je radio neku blokadu ispred lica i srca i sve će vam postati lakše i jasnije. Mnogi parovi poboljšat će svoj odnos, a u nastavku priče, od jeseni, još će proraditi neke stare teme, no tako da će im pristupati zrelije i lakše se nositi sa svime. S druge strane, ako ste još sami, velika je vjerojatnost da ćete se konačno otvoriti i biti spremniji za ljubav, te s više povjerenja pristupati osobama koje vas zanimaju. Budite ono što jeste i ne zamarajte se što tko misli, jer ako vi iskreno slijedite sebe iznutra, ne može ništa biti loše. Dobar period za ljubav je od 7.6. do 5.7., još povoljniji period je od 20.9. do 14.10. kad je Venera u vašem znaku, te je dobro i od 25.12. do kraja godine.

KARIJERA: Tijekom ove godine postat ćete kooperativniji, složeniji zadaci će vam se ipak činiti lakši, a oni od kojih se traži da budu timski igrači, napokon će pokazati spremnost za to. I u poslu ćete napredovati na temu društvenosti, ljudi će vas lakše prihvaćati, a neka prijateljstva ćete ili obnoviti, ili uspostaviti i razvijati kroz brojne prilike za to. Posao će vam se ponekad činit kao zabava, no vrijedni i revni kakvi jeste po prirodi, sve ćete odrađivati profesionalno. Ulazak u eventualne kredite ove se godine ipak ne preporučuje. No kroz suradnju s ljudima, postići ćete rezultate koji će vas vrlo vjerojatno ispuniti zadovoljstvom. Ne trebate raditi sami, ova godina je dobra za zajednički rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pred vama je vrijeme s manje stresa, a više zadovoljstva ako se otvorite prema drugima. Ne morate baš sve i sve analizirati i provjeravati, malo se više možete oslanjati i na povjerenje ili nazovimo to tako vjerovanje u startu. Tako će vam biti lakše i ljepše.

Vaga

LJUBAV: Uoči i tijekom proljeća vjerojatno ćete preispitivati svoj ljubavni život. Bit će tu različitih utjecaja – od povoljnosti u kojim ne trebate zaboraviti na sebe, pa sve do situacija koje traže odgovornosti i zrelost. Također ćete na neki svoj neobičan način znati izaći na kraj sa svime (dalje, tijekom i u nastavku godine), a bit će tu originalnih zamisli, nesvakidašnjih poteza, no u končanici pozitivnih po vas. Sve u svemu u privatnom životu pred vama je prilično zanimljivo šarena godina, pa budite otvoreni, ali i oprezni da ni u čemu ne pretjerate i da u svakoj prilici sačuvate svoju ravnotežu koja vam je toliko bitna. Od 1.1. do 4.1. Venera je u tranzitu povoljnom na vaš znak, potom opet od 5.7. do 1.8., te je vrlo povoljno za ljubav od 14.10. do 7.11. kad tranzitira vaš znak.

KARIJERA: Tranziti sporijih planeta koje će tijekom ove godine mijenjati znakove stavit će vas pod raznolike utjecaje. S jedne strane, bit će manjih zatezanja i nadmudrivanja s autoritetima, no ne takvih da ne bi isplivali uz vaš poznati takt i diplomaciju. S druge strane, otvaraju se takvi horizonti kakve niste mogli ni zamisliti. Nešto potpuno novo s čim se još niste susretali potaknut će vaše energije da se usmjere na izazove koji su obećavajući kao u SF filmu. Potom i tranzit Jupitera po vašoj prirodnoj 10. kući karijere sigurno će otvoriti i konkretne prilike da se nešto od svega toga ostvari i to će biti krupnijeg karaktera. Veći i lijepi projekti originalnog sadržaja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ključ ravnoteže ove godine je u umjerenosti i spremnosti da mirno dočekate prilike koje će biti vrlo nove i neobične, ali i te kako zanimljive. Njegujte svoj unutrašnji mir i sklad u duši i sve će doći točno kad i kako treba. Pred vama se otvara novi svijet.

Škorpion

LJUBAV: Prvi izlazak Urana iz Bika u Blizanca od 8.7. do 9.11. učinit će vaš ljubavni život mirnijim, vas spokojnijim, jačim i s mogućnošću da napokon nešto možete planirati na dulje staze. No od jeseni neke će se teme u privatnom životu vratiti na dnevni red da se još malo izbruse, pa budite spremi na ovaj dodatni rad koji ćete znati dovršiti kako treba. Od 6. mjeseca vaš focus bit će na višim dimenzijama ljubavi, nećete biti toliko skloni prizemljenosti,, nego ćete zaista tražiti svoj ideal ili gledati da ga isprovocirate u partneru. Koliko će on (ona) uspjeti dosegnuti vašu zahtjevnu viziju ovisit će o obojima. Dobar tranzit Venere na vaš znak bit će od 4.1. do 5.2., potom opet od 28.3. do 1.5., zatim ponovno od 1.8. do 26.8., te vrijeme kad prolazi vašim znakom od 7.11. do 1.12.

KARIJERA: Znat ćete što želite raditi, ali ćete imati sve jaču potrebu da se usavršavate u svom zvanju. Bit ćete skloni istraživanju do razina kad se posao čini nebitnim u usporedbi s onim do čega bi isti mogao dovesti. Ključna tema ove godine bit će razvoj u svim oblicima. Povremena turobna atmosfera na radnom mjestu neće vas sputavati da tražite ni manje ni više nego ono najbolje za sebe. On koji rade od kuće mogli bi provesti bitne promjene da bi im takav način rada bio prihvatljiviji. Sve se može manifestirati i kao adaptacija doma u kom živite ili slično.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odbacivanje stresa ili osnaživanje da ga nadilazite sve bolje bit će glavno obilježje što se tiče zdravlja. Kao da ćete postati imuniji na spomenuto, pa ćete u skladu s tim i sebi naći više mira, a onda i mogućnosti da živite onako kako vi zaista želite. A ne da vas vjetar nosi.

Strijelac

LJUBAV: Uoči i tijekom ovogodišnjeg proljeća moguće je zaljubljivanje, lijepa ljubavna priča, povezivanje između mladih, romantika i zadovoljstvo. Isto će se katkad tijekom godine miješati i s nekim odgovornijim temama, pa će na vama biti zahtjev da pametno balansirate i prepoznate kad je vrijeme za zezanciju, a kad je najbolje biti samo potpora i rame za njegovanje duše. Bit ćete aktivni u ljubavnom životu, ponekad čak i pretjerano, pa dajte malo drugoj strani da učini i ona nešto lijepo što će vas oboje povezati i ujednačiti. Bilo kakva tvrdoglavost ove godine neće vam ići na ruku, nego upravo suprotno, traži se suradljivost. Venera vam je sklona od 5.2. do 28.3., također od 1.5. do 7.6., onda opet od 26.8. do 20.9. i najupečatljiviji tranzit kad prolazi vašim znakom je od 1.12. do 25.12.

KARIJERA: Većinu godine balansirat ćete između potrebe da dokazujete i raspravljate na temu tko je u pravu i kako treba obaviti što treba, te opuštenom ležernom pristupu prema svima i svemu. Ovo će ponekad zbunjivati vase suradnike, pa se potrudite biti sasvim jasni i određeni, te uravnotežite svoj način rade kroz korištenje jednog i drugog, tj. malo manje raspravljanja, te malo manje ležernosti. To će vam biti i najveći izazovi. Revolucija na vašem radnom mjestu i promjene u načinu rada općenito ove će godine jenjavati i sve će polako prelaziti u jednu vrstu rutine, što će vam donijeti određeni mir I stabilnost na poslu, što god da radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prestat ćete eksperimentirati s vašim životnim navikama što se tiče hrane, pića, odijevanja, i odredit ćete sebi što vam je zaista važno, te ćete se toga početi držati. Ove smjernice bit će dobre po vas jer će vas učiniti mirnijom osobom. Dobro ste.

Jarac

LJUBAV: Težnja da uredite i ukrasite svoj dom i njegovo okruženje bit će velika. To će se manifestirati i kao želja za ljepši privatni život, pa ako ste u vezi, ona bi mogla postati stabilnija, a način života udvoje ugodniji. Bit će manjih nadmudrivanja, no zna se tko je mudriji od većine ostalih. Ipak, ne morate to otvoreno i pokazati. Zaobiđite hvalisanje. Dajte i drugima prostora da izraze što osjećaju i misle. Izlazak Urana iz vašeg prirodnog 5. polja ljubavi i djece učinit će vaš ljubavni život mirnijim, a vi to volite. Ulazak Jupitera u Raka donijet će neke prilike za lijep razvoj osobnih odnosa ili više sreće u braku, ali uz oprez da ni u čemu ne pretjerujete. Dobru Veneru iskoristite od 7.6. do 5.7., potom opet od 20.9. do 14.10., kao i vrijeme kad prolazi vašim znakom, te donosi sva jače ljubavne vibracije od 25.12. do kraja godine.

KARIJERA: Mogući rad od kuće postat će vam pomalo dosadan jer ćete poželjeti više raditi s ljudima. Oni koji idu na svoje radno mjesto doživjet će neke novosti i invencije tako da bi baš u uredima ili na terenima moglo biti prilično zanimljivo. Karakter posla koji ove godine donosi najviše uspjeha je onaj suradnički, timski, pa ne zaboravite otvoriti sebe za takve mogućnosti. Bilo koji samački rad također može, ali više na faze, znači faza kad radite sami, pa to uklapate u neki zajednički rad, projekt ili slično. S financijama će se nešto mijenjati, no to je dio dugoročnijih promjena na koje ste već spremni. Koliko pažljivo pristupate poslu, toliko jednako pristupajte i drugima s kojim radite i uspjeh je tu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Utjecaji su raznoliki i bit će perioda kad ćete više trebati mirovati, a bit će i onih kad je bolje biti što više aktivan. Na vama je da slušate svoj unutrašnji glas i uvijek činite ono što vam paše, ono od čega se osjećate dobro. Osluškujte sebe i prema tom postupajte, pa ćete uvijek biti zdravi.

Vodenjak

LJUBAV: Vaš ljubavni i društveni život bit će tijekom ove godine ugodan, bogat i bit će vam lijepo. Mnogo kretanja, fina druženja, a onda i povremene ozbiljnije I odgovornije teme, ali na vama skladan način, ispunjavat će vaš privatni život na vaše zadovoljstvo. Ako ste imali nekih peripetija s domom ili obitelji iz koje potječete, tijekom ove godine to će se napokon početi uravnoteživati na vašu radost. Jedino od 19.4. do 18.6. bit će potreban malo veći angažman u smislu takta i strpljenja glede osobnih odnosa. Odolite iskušenju reagiranja na provokacije i držite se one Strpljen, spašen, a sve ostalo bit će dobro. Uživajte u povoljnoj Veneri od 1.1. do 4.1. kad prolazi vašim znakom, potom je povoljno za ljubav također od 5.7. do 1.8., kao i od 14.10. do 7.11.

KARIJERA: Na poslu će biti zabavno, slijedi vam puno kontakata, moguća su i putovanja, a vi volite zanimljive i nove stvari, pa je za očekivati zadovoljstvo. Ulazak Jupitera u vaš prirodno 6. polje radnog mjesta od 10.6. do kraja godine, donijet će ugodno ozračje na istom, bolje prilike, a onima koji su možda posao tražili, veliku mogućnost da ga i dobiju. I to takav posao na kojem će im biti dobro. Neće vam biti važno da napredujete na ljestvici statusa i položaja, nego više da ostvarite što bolje odnose s kolegama, u čemu ćete najvjerojatnije i uspijevati. Stoga je pred vama dobra poslovna godina ako se za kriterij prije svega uzme vaše osobno zadovoljstvo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ničega previše, ničega premalo. To bi bio najbolji način da mirno i zdravo pregrmite ovu godinu. Bit će iskušenja da reagirate neprimjereno i na vlastitu štetu, pa uvijek prvo promislite i onda izrazite što osjećate. Uz takav pristup bit će sve super.

Ribe

LJUBAV: Početak godine i dobar dio proljeća objektivno će donijeti dobre šanse za ljubav, ali ćete vi još biti pomalo uplašeni i nepovjerljivi. Kad 26.5. Saturn napusti vaš znak činit će vam se kao da je neko maknuo sjenu s vašeg osobnog, a onda i ljubavnog neba. Kao da ćete početi ispočetka živjeti i malo po malo otvarati se za druženja s ljudima više nego do nedavno. Od 2.9. isti se planet vraća k vama, no vi ćete ipak biti jači, zreliji, pa ćete sve izazove rješavati nešto lakše nego prije. Bit će potrebno još samo malo strpljenja, a znat ćete na mudar način spojiti ugodno s korisnim. Ljubavi neće nedostajati s dobrom Venerom od 4.1. do 5.2. kad je u vašem znaku, potom je opet u Ribama od 28.3. do 1.5., dalje je također povoljno za ljubav od 1.8. do 26.8., kao i od 7.11. do 1.12.

KARIJERA: Tijekom ove godine prepoznat ćete kod sebe sindrom novog početka kroz drukčiji pristup poslu i stvarima općenito. Bit ćete promućurniji, pametniji, realniji. Utoliko će neki tražiti zahtjevnije poslove, ali ne pod svaku cijenu. Bit će dana kad će vas boravak na radnom mjestu iscrpljivati više fizički nego mentalno, pa organizirajte neki plan i držite ga se kako bi pregrmjeli svoje radne sate bez previše umora. Kako godina bude odmicala, i vi ćete ipak biti sve bolje volje jer će vas od 6. mjeseca i Jupiter u Raku podržavati u njegovanju više optimizma, otvorenosti, povjerenja u druge, te puštanju briga koje ćete sve češće zamjenjivati s humorom. Takav pristup će vam goditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kao i svaka Riba i ove godine znat ćete isplivati iz svake kaše uz strpljenje, mir u duši i malo više veselja. Uvijek kad vas stisnu brige, a bit će ih još tu i tamo, potražite humoristične sadržaje, uplovite u njih svojom snagom mašte i bit ćete bolje. Izdržite još malo.