Venera u lavu donosi puno strasti, a izazovi i romansa zavladat će svim znakovima zodijaka

Dolazak Venere u znak lava donosi intenzivnu, strastvenu i srčanu energiju koja može utjecati na ljubavne odnose. Ovaj period, koji se događa jednom godišnje, potiče velike, izražajne i ponekad kaotične romantične geste. Na nebeskoj sceni ovaj period pojavio se 25. kolovoza, a traje sve do 19. rujna.

Ljudi su skloni pokazivati svoju strast i tražiti pažnju i bliskost koja im pruža osjećaj da su vidljivi i cijenjeni. Važno je uskladiti srce i razum te birati ljubav koja vas čini sretnima i živima, dok istovremeno imate hrabrosti pokazati svoje emocije i zasjati u ljubavi.

Ovan

Dolazak Venere u znak lava budi vašu zaigranu stranu. Ljubav postaje zabavna, strastvena i koketna, a iskra između partnera može se brzo pojaviti.

Bik

Pod vladavinom Venere, bikovi posebno osjete ove promjene. Fokus se može pomaknuti na dom, obitelj i emocionalnu dinamiku u odnosima, osobito ako ste ranije zadržavali osjećaje za sebe.

Blizanci

Komunikacija je vaš jezik ljubavi, a Venera u lavu pretvara riječi u poeziju. Lepršava komunikacija može prerasti u nešto više.

Rak

Sada cijenite odanost i iskrene geste. Ljubav treba biti velikodušna, brižna i vrijedna cijelog srca.

Lav

Dolazak Venere u vaš znak čini ovo razdoblje idealnim za slobodu, flertovanje, a drugi će vas obožavati. Vaša privlačnost i karizma su pojačane, a ljubav može doći prirodno, no važno je ne očekivati stalnu pohvalu ili idealiziranje. I dalje je važno održavati ravnotežu u odnosima.

Djevica

Venera u lavu poziva na otpuštanje kontrole i predavanje strasti. Ljubav zahtijeva povjerenje i ranjivost.

Vaga

Tražite prijateljstvo koje će prerastati u romansu ili partnerstvo u kojem postoji pravi tim. Fokus je na zajedničkoj radosti.

Škorpion

Kao fiksni znak poput lava, intenzitet Venere u lavu može biti snažno prisutan. Mogući su moćni konflikti ili snažne romantične privlačnosti. Strast je naglašena, ali može biti i dramatična; povjerenje i velika romantična djela su ključ.

Strijelac

Avantura vas zove! Venera u Lavu potiče romantične veze na daljinu, spontane spojeve i hrabre izjave ljubavi.

Jarac

Navikli ste na spor napredak, ali Venera u lavu traži da pokažete strast otvoreno. Ljubav cvjeta kada dopustite da vas se vidi.

Vodenjak

Fokus je na partnerstvu – privlačite ljude koji cijene vašu jedinstvenost. Važno je slaviti ljubav bez ograničenja. Ovo je vrijeme za otvaranje srca i emotivni izlazak iz zone udobnosti, što može donijeti rast u romantičnim vezama.

Ribe

Venera u lavu budi vašu kreativnu i sanjivu stranu. Ljubav se doživljava kao umjetnost, inspiracija i božanska povezanost u jednom.