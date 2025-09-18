Astro
SUDBONOSNO DA!

Velika odluka pred vratima! Horoskopski znakovi koji će se zaručiti do kraja godine

Ana Ivančić
18. rujna 2025.
Velika odluka pred vratima! Horoskopski znakovi koji će se zaručiti do kraja godine
Dok će pojedini znakovi još uvijek tražiti ravnotežu u ljubavi, tri horoskopska znaka imat će priliku uploviti u razdoblje stabilnosti, predanosti i zajedničkih planova

Mnogi od nas maštaju o romantičnom trenutku kada će netko postaviti ono sudbonosno pitanje – “Hoćeš li se udati/oženiti za mene?” Astrologija otkriva da će upravo kraj godine nekim znakovima donijeti preokret u ljubavnom životu. Zvijezde im pripremaju nove početke, a neki će odnosi prerasti u ozbiljne, trajne veze obilježene zarukama.

Dok će pojedini znakovi još uvijek tražiti ravnotežu u ljubavi, tri horoskopska znaka imat će priliku uploviti u razdoblje stabilnosti, predanosti i zajedničkih planova za budućnost. Sudbina će ih pogurati prema važnom životnom koraku – a kraj godine donosi baš ono što su dugo čekali.

Jarac

Za Jarčeve je ovo godina sazrijevanja u ljubavi. Njihova ozbiljnost i posvećenost napokon dolaze na naplatu. Partner će prepoznati koliko vrijedi njihova odanost, a kraj godine donosi priliku da odnos podignu na viši nivo. Jarci će se osjećati sigurnije nego ikad i spremno reći sudbonosno "da".

Rak

Rakovima se ostvaruju ljubavne želje o kojima maštaju već dugo. Oni žele stabilan dom, mir i zajedničku budućnost, a do kraja godine mnogi od njih će to i dobiti. Zvijezde im donose trenutke pune emocija i romantičnih iznenađenja, a zaruke će biti prirodan slijed njihove ljubavne priče.

Djevica

Djevice su često skeptične i oprezne u ljubavi, ali upravo zato kada se odluče, to znači da su potpuno sigurne. Do kraja godine mnoge Djevice shvatit će da je došlo vrijeme za veliki korak. Zvijezde im donose jasnoću i mir u srcu, a njihova potreba za sigurnošću konačno će se ispuniti kroz zaruke.

Škorpion

Škorpioni su strastveni i intenzivni u ljubavi, a kraj godine donosi im priliku da taj plamen pretvore u trajnu predanost. Partneri će prepoznati njihovu dubinu i odanost, a mnogi Škorpioni upravo sada ulaze u fazu kada su spremni za zaruke. Ovo je vrijeme kada osjećaji postaju konkretni i vidljivi kroz velike životne odluke.

Bik

Bikovi su poznati po svojoj stabilnosti i ljubavi prema sigurnosti. Do kraja godine, mnogi Bikovi će osjetiti da je pravo vrijeme za ozbiljan korak u vezi. Zvijezde im donose harmoniju i potvrdu dugotrajne veze, a zaruke će biti prirodan nastavak njihove predanosti i strpljivog zaljubljivanja.

