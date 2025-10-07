PREDIVNA MLADENKA
Posao
★★★★☆
Podrška drugih bit će prisutna, ali i sve veći zahtjevi. Na vama je da uravnotežite mogućnosti.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Ono što se mora, mora se.
Najčitanije
U PRVIM REDOVIMA
Od Nicole Kidman do Pedra Pascala: Najbolja celebrity izdanja na fantastičnoj reviji modne kuće Chanel
PARIŠKI SPEKTAKL
Pogledajte Chanelovu reviju o kojoj priča cijeli modni svijet, Matthieu Blazy mijenja tradiciju
POVRATAK RETRO TRENDA
Kvadratni nokti su opet hit – donosimo ideje kako ih nositi ove jeseni
Iz naše mreže