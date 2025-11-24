SAVJET LIJEČNIKA
Posao
★★★★☆
Što se posla tiče danas, spremni ste ga prepustiti drugima, a sami biste se rado "šlepali". Ipak, raditi se mora.
Zdravlje&savjet
★★★★★
Njegujte prijateljstva.
