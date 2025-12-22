Zvijezde nam šapuću: Ova 4 znaka u 2026. imaju najveće šanse za trudnoću

Imamo dobre vijesti za sve one koje sanjaju o majčinstvu. Godina pred nama u znaku je novih početaka, a Jupiter otvara vrata plodnosti - i to posebno za četiri znaka koji će imati najveće šanse uskoro ugledati 'plusić' na testu za trudnoću

Prema astrolozima, 2026. godina nosi moćnu energiju rasta i ispunjenja te donosi velike šanse za dugo očekivane, ali i neplanirane bebe. Astrološki, 2026. je godina novih početaka i preokreta, a planetarni tranziti, posebno oni Jupitera, planeta ekspanzije i blagoslova, otvaraju vrata za začeće i širenje obitelji. Iako je energija plodnosti prisutna za sve, za neke će znakove biti posebno naglašena. Pripremi se za uzbudljivo razdoblje, jer evo koji znakovi imaju najveće šanse u narednih 12 mjeseci saznati veliku vijest.

Ovan

U 2026. očekuju te snažni životni preokreti. S obzirom na to da Saturn i Neptun ulaze u tvoj znak, prolaziš kroz potpunu transformaciju identiteta, što uključuje i ulogu majke. Posebno obrati pažnju na razdoblje od 17. do 21. svibnja, kada se tvoj vladar Mars povezuje s karmičkim čvorom budućnosti. Ovo je vrijeme kada možeš lako, pa čak i neplanirano, ostati u drugom stanju.

Blizanci

Očekuje te godina velikih promjena i iznimno plodnih razdoblja. Posebno je povoljan datum 6. lipnja, kada mladi Mjesec u Blizancima ukazuje na brzu i zdravu trudnoću, moguće čak i s blizancima. Još jedan aspekt koji nagovještava višeplodnu trudnoću je 15. prosinca, kada će pun Mjesec u Blizancima, u konjunkciji s Jupiterom, nagovijestiti začeće, vjerojatno na nekom putovanju.

Lav

Godina pred nama svim Lavicama donosi neodoljiv sjaj i veliku šansu za širenje obitelji. Već na početku godine, 25. siječnja pun Mjesec u Lavu nagovještava trudnoću. Zatim, 4. kolovoza, s mladim Mjesecom u Lavu, koji vlada temom djece, može ti donijeti sreću. S ulaskom Jupitera u tvoj znak u drugoj polovici godine, otvaraju ti se najveće prilike za rast u posljednjih 12 godina.

Ribe

Osjetljive Ribice ove godine očekuje veliko emocionalno ispunjenje. Na samom kraju ljeta, 18. rujna, pomrčina i pun Mjesec u Ribama, najmističnijim znaku, mogu ti donijeti trudnoću - i to s blizancima. Neptun i Saturn bit će u konjunkciji s Mjesecom, a Neptun često donosi takve blagoslove. Vedska astrologija također naglašava ovu plodnu energiju.

Iako su ovi znakovi posebno istaknuti, važno je zapamtiti da je astrologija tek vodič, a ne konačna presuda. Godina 2026. ispunjena je njegujućom i poticajnom kozmičkom energijom za sve koji priželjkuju proširenje obitelji. S vjerom, strpljenjem i svjesnošću, ona može postati predivno poglavlje ljubavi i novih početaka - bez obzira na tvoj znak.