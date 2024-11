Tjedni horoskop za sve znakove - od 18. do 24. studenoga

Ovan

LJUBAV: Broji izasci i zabava bit će rijetko viđeni i doživljeni kao kod vas ovih dana. Netko će vas iritirati, ali nećete se dati uzruajti. Priredit ćete male znakove pažnje drugima. Posebno prema vama dragoj osobi.

KARIJERA: Pokazat će se da su vaši potezi doveli do novih financijskih mogućnosti. To će vam podići samopouzdanje, pa ćete raditi predanije i vući smjelije poteze. Neki će u poslovima s nekretninama prosperirati iznad očekivanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i ostanite mirni.

OCJENA: LJ 5 K 4, Z 4

Bik

LJUBAV: Većinu tjedna provest ćete u odličnom društvu koje će va zaista osvježti život. Brige i prepreke iz drugih područja života lako ćete nadilaziti zajedno kroz humor i šale. Oni koji su još sami bit će otvoreni za nove ljude koje će rado prihvaćati.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio, postajat će sve jasnije da ovo što radite ima veći značaj nego što se činilo na početku. To će vas motivirati da radite još predanije. Ovakva prilike ne pojavljuje se često, pa bi bila šteta ne iskoristiti je do kraja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne rasipajte snagu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Postojat će dobre okolnosti kad se o ljubavi radi. Činit će vam se da su svi pogledi upereni u vas. Rado ćete izlaziti. Oni u vezama bit će jako raspoloženi za nježnosti. Neki će zajedno putovati.

KARIJERA: Iz visina vi ćete se tijekom ovog tjedna polako spuštati na zemlju. Bit će sve manje sanjarenja, a sve više prizemljenog posla, no on vam neće biti neugodan. Radit ćete dobro, a na radnom mjestu će vladati red, rad i disciplina

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema sebi.

OCJENA: LJ 5 K 4, Z 4

Rak

LJUBAV: Na različitim društvenim okupljanjima na koje će vas zvati poznanci i susjedi mogli biste sresti osobu koja će vas zaintrigirati. Zato prihvatite njihove pozive i budite otvoreni za ljubav. Oni u vezama bit će opušteni i bezbrižni.

KARIJERA: Nećete zapostaviti niti jedan detalj.Vaša preciznost bit će pohvaljena. Ovih dana imat ćete priliku pokazati koliko ste originalni. Invencije će probuditi ne samo vas, nego i vaše kolege. Razmišljat ćete o novom stilu poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreniji, pa će vas drugi podržati.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Intenzivnije ćete se družiti. Stoga ćete imati prilike za sretanje i upoznavanje novih lica. Komunikacija s osobama suprotnog spola bit će kvalitetna, a vi šarmantni. Oni u vezama bit će otvoreni jedno prema drugome.

KARIJERA: Na radnom mjestu događaju se raznolike stvari, a poslovi dobivaju na težini. To je nešto što vas pomalo brine, pa ćete se poslu predati bez zadrške i bez ikakve rezerve. Jasno je da ćete izgarati, a ni rezultati neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Obnovite svoj stari hobi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Djevica

LJUBAV: Prvi dio tjedna kao da će vas ljubav mimoilaziti, no od sredine tjedna neke će prepreke jednostavno nestati. S druge strane, pojavit će se i izazovne situacije kad ćete biti u poziciji da reagirate na provokacije. Nemojte.

KARIJERA: Ostvarili ste ciljeve iznad očekivanja i sad osjećate potrebu za odmorom ili bar predahom. Tko može, neka putuje. Tko još radi, vjerojatno će i dalje raditi revno, a neki će mijenjati kolegu, pa će raditi za dvoje. Izdržat će uz osmijeh.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više sna.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Vaga

LJUBAV: Imat ćete bogat obiteljski život. Gotovo da neće biti značajnijeg događaja u koji nećete uvući svoju obitelj. Kod nekih će to biti obitelj iz koje potječu. Oni u vezama gledat će kako povezati voljenu osobu sa spomenutim.

KARIJERA: Mogli biste se zateći u situaciji da nešto trebate žrtvovati ili da borbe za angažman budu takve da zapravo nećete biti sigurni da li se to isplati. Preispitajte zato svoje kriterije i ciljeve. Sve ovisi o tome što zapravo želite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Aktivno ćete tražiti svoju srodnu dušu ako ste još sami. Neće vam biti teško otići na kraj svijeta da nađete ono što tražite. Oni koji već jesu u vezama iznenađivat će voljenu osobu s prijedlozima punim aktivnosti i dinamike.

KARIJERA: U poslu ćete se malo nadmudrivati ili natjecati. Doći će do izražaja vaš borbeni duh. S autoritetima trenutačno ne stojite najbolje, pa pazite kako s njima surađujete. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer još nije vrijeme da se neke od njih ostvare. Izdržite. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u teretanu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Strijelac

LJUBAV: Obratite pažnju na osobe koje srećete na zabavama ili na sportskim priredbama ako tražite ljubav. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane zadovoljne.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, postajat će sve jasnije da vi imate potrebna znanja i stručnost koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći kako ste baš vi osoba koju treba angažirati. Ali taj angažman neće doći glatko jer će trebati surađivati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Jarac

LJUBAV: Prvi dani u tjednu donijet će lijepe ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari se smiriju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstva počet će se prorjeđivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugog.

KARIJERA: Pred vama je dobra prilika za razvoj karijere ili za usavršavanje u struci. Bez obzira na vanjske okolnosti, prihvatite ono što vam se nudi i krenite u osvajanje novih iskustava. Proširit ćete horizonte, a nešto ćete i zaraditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zadržite svoje kriterije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Sad vam je potpuno jasno da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako trajati. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad koji možete živjeti. O vama ovisi hoćete li se okrenuti ka svijetlu ili ka tami.

KARIJERA: Činit će vam se da je sve u rukama drugih. Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati. Surađujte uz diplomaciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Bez obzira na unutrašnju sigurnost i samopouzdanje, činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se i dajte sve od sebe, ali pri tom budite realni.

KARIJERA: Sve što je shematski sada vas sputava. Bit ćete u u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koje su smislili drugi. Nemojte divljati, nego prođite kroz to. Druge vam nema. Ako ništa, sazret ćete još više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite svoje talente.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

