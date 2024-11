Kraljica raskoša i kiča - najpoznatija Slovenka Melania Trump posebna je inspiracija za blagdansko uređenje

PRVA DAMA

Melania Trump, prva dama Sjedinjenih Američkih Država od 2017. do 2021. godine, poznata je po svojim božićnim dekoracijama za Bijelu kuću, a tijekom njezinog mandata one su izazvale brojne reakcije — od oduševljenja do kontroverzi. S obzirom na to da je svake godine birala drugačiji tematski pristup, božićne ukrase koje je odabrala možemo pratiti kroz tri ključne godine, od 2017. do 2020. Melania će ponovno pokazati svoje vještine uređivanja interijera kojima su se mnogi izrugivali, a često je bila povod mnogih rasprava. Bilo je tu svega od previše kiča i lampica do jednostavnijih dekoracija. Odlučili smo prisjetiti se Melanijinih božićnih dekoracija u nastavku.