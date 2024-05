Tjedni horoskop: Ovnovi neće popustiti pred tračevima, a Škorpioni bi mogli na dijetu

Ovan

LJUBAV: Nećete popustiti pred trivijalnostima ili tračevima. Vi znate što tražite i toga ćete se i držati. Pokazat će se da ste bili u pravu. Ona osoba koju sad osvojite znat će da su vaše namjere ozbiljne. Stoga ćete se zbližiti samo s onima koji isto to očekuju.

KARIJERA: Kad se čini da su sve lađe potonule, vi ste onaj koji uvjerava sve druge oko sebe da nisu. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične i donijet će rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s drugima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5