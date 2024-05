Tjedni horoskop: Ovnovi neće popustiti pred tračevima, a Škorpioni bi mogli na dijetu

Ovan

LJUBAV: Nećete popustiti pred trivijalnostima ili tračevima. Vi znate što tražite i toga ćete se i držati. Pokazat će se da ste bili u pravu. Ona osoba koju sad osvojite znat će da su vaše namjere ozbiljne. Stoga ćete se zbližiti samo s onima koji isto to očekuju.

KARIJERA: Kad se čini da su sve lađe potonule, vi ste onaj koji uvjerava sve druge oko sebe da nisu. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične i donijet će rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s drugima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i bez obzira na vanjske okolnosti, nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav.

KARIJERA: Na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja. Oni čiji je karakter rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svjesni ste vlastite ekspanzije. Razvijate se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno će mnogi od vas početi pretjerivati u hedonizmu ili obratno, u asketizmu. Ili ćete svaki tren željeti biti s voljenom osobom ili ćete težiti potpunoj samoći.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima vjerojatno će morati raditi prekovremeno. I ostali će dosta raditi, te neće imati vremena ni za razmišljanje, ni za sagledavanje svoje pozicije. Uglavnom, većina stoji dobro jer imaju dosta posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na redovan odmor.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Rak

LJUBAV: Možda ste očekivali nešto drugo od onog što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna zbrka s kojom se trebate suočiti na vješt način. Još uvijek imate dovoljno energije da sve dovedete u red. Uz malo takta, uspjet ćete.

KARIJERA: Bit će dana kad ćete se zateći u iskušenju samodopadnosti. Vaša samoprocjena treba biti realna i zrela. U svakom vašem potezu zrcali se ono što nosite u sebi. Stoga je bolje prepustiti drugima da govore o vašem radu. Tako će sve biti uvjerljivije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se finim sportovima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

Lav

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja jer vam pozicija planeta u tom smislu donosi manje atrakcija i poneku provokaciju. Zato budite mudri i staloženi koliko god možete. Ako vas partner povrijedi, ne uzimajte to previše k srcu. Proći će.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na istraživanja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove na sasvim originalan način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštat će vas umjetnički sadržaji.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: Izazovna pozicija ljubavnih planeta u odnosu na vaš znaku učinit će vam ove dane zahtjevnim za ljubav. Mnogi će prepoznati svoj ideal koji su tražili ili će ga tražiti po pravim kriterijima. U svakom slučaju, nećete biti potpuno zadovoljni.

KARIJERA: Iako će vaši suradnici pokazivati određenu naklonost prema vama, teško ćete nalaziti zajednički jezik. Problem je u tome što obje strane žele dominirati, a u zajedničkom poslovanju to ne prolazi. Shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Vaga

LJUBAV: Vaši osobni odnosi postepeno će se poboljšavati, ali ne toliko koliko možda očekujete. Bit ćete opušteniji i sretniji što je tako. Sve ono što vas je mučilo nekako će olabaviti, pa će vam se činiti kao da ničega nije ni bilo.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na proširivanje znanja, bilo u smislu novih sadržaja, bilo kroz suradnju s ljudima iz struke. Sad će se ostvariti neki zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto u tom pravcu. Radite što više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte žuriti.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno će vam jednako važno biti kako organizirati zajednički život, ali i to kako se dobro zabaviti. Neki će tješiti voljenu osobu i uveseljavati je eliminirajući tako njene probleme. Pokazat ćete se kao odličan i suosjećajan zabavljač.

KARIJERA: Zaigranost i vještina ophođenja s drugima bit će vaše glavne osobine koje ćete pokazivati na radnom mjestu. Ovisno o vrsti posla, ili će vas tražiti ili prokazivati kao neozbiljnog. Uglavnom, držite se svoje profesije i onog što ona traži.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će krenuti na dijetu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Nije loše pričati, ali nemojte pričati previše jer bi cijeloj stvari mogli oduzeti na spontanosti. Pustite neka se vaša ljubavna priča razvija prirodno i bez previše analiza. Za njih će uvijek biti vremena kasnije. Jednostavno uživajte.

KARIJERA: Činit će vam se da je sve u rukama drugih. Vjerojatno ste u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati. Usavršavajte se u profesiji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Jarac

LJUBAV: Šarm i energičnost bit će vaši aduti za uspješno zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom kog volite, a najviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je sve bliže.

KARIJERA: Nađite u sebi snage da postavite bolje kriterije u poslu i da obavite ono što morate obaviti. Ne postavljajte si sada letvicu previsoko jer ste u fazi kad je oko vas previše izazova, a vaša je energija na minimumu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno opuštanje još uvijek je imperativ.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Činit će vam se da vam svako malo ljubav izmiče iz ruku. To će vas živcirati i rastužiti. Trebate shvatiti da nije sve u vašem nastupu, nego da i druga strana ima neka svoja prava. Nitko ne voli da ga se tlači, pa tako ni vaša ljubavna meta.

KARIJERA: Riješite se svojih velikih dvojbi koje se pojavljuju onda kad stvari ne idu glatko. Nemojte sebi dodavati još jedan uteg. Nije sve tako teško kao što vam se čini na prvi pogled. Komunicirajte i tako ćete dođi do rješenja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dopustite sebi da se potpuno opustite.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Kombinirat ćete diskreciju i nastupe. Tako ćete jedan dan živjeti poput krotke osobe vezane za svoj dom i vrline, dok ćete već drugi dan biti prava zvijezda noći na nekom od zanimljivih tuluma. Svi će se dobro zabavljati.

KARIJERA: Riješili ste veće poslovne dvojbe i sad smjelije idete naprijed. Malo po malo počinjete graditi nove uvjete rada ili nove projekte. U sebi nosite onu svjetlost kojom ćete probuditi mnoge oko sebe. Trebaju vam samo vjerovati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste samopouzdanja, a ljudi vas vole.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

