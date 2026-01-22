Dominantne svekrve: Kako se uhvatiti u koštac s ovim obiteljskim izazovom

Iako nije lako, postoje načini kako možeš postaviti granice u svom odnosu sa svekrvom - ali treba ti i podrška partnera

Dominantne, kritične svekrve koje vole kontrolu mogu značajno utjecati na naš obiteljski život. No, s osvještavanjem vlastite vrijednosti, uz čvrst partnerski odnos i s puno strpljenja, moguće je pronaći načine za prevladavanje ovih izazova. U nastavku pročitaj što je karakteristično za takvu svekrvu, što se krije iza njezinog ponašanja i kako se nositi s tim izazovom.

Za takve svekrve karakteristično je da vole kontrolu i dominaciju. Ispunjavanje njenih očekivanja može biti velik izazov, s obzirom na to da vjeruje kako nitko ne može stvari raditi ispravno osim nje same. Može namjerno ignorirati granice koje smo postavili u svojem domu ili otvoreno dijeliti svoje osuđujuće izjave i mišljenja.

U nekim slučajevima, može pokušati kontrolirati život vlastitog odraslog djeteta. Iza toga može ležati traumatično iskustvo iz prošlosti, narcisoidna osobnost, usamljenost, nesretan odnos s partnerom, emocionalna nezrelost i drugi faktori.

Evo nekoliko ključnih značajki:

Uvijek je prisutna: Može se pojaviti neočekivano ili se čak sama pozvati na sastanke i aktivnosti, opravdavajući to brigom za obitelj.

Ne poštuje granice: Može potpuno ignorirati naše naznake o granicama, odbijajući naš zahtjev ili nas suptilno nabiti osjećaj grižnje svavjeti i ponašati se kao d smo nezahvalni.

Voli kritizirati: Ocjenjuje svaki naš korak i iskorištava svaku priliku da nas kritizira, često koristeći i suptilne znakove poput okretanja očima ili dubokih uzdaha.

Uvijek je u pravu: Inzistira da uvijek ima pravo i da trebamo slijediti njene savjete bez pitanja.

Želi pažnju: Može pokušati zauzeti središnje mjesto kad god je to moguće, nastojeći postati omiljeni član obitelji za svoje unuke.

Ovako svekrvino ponašanje može utjecati na naše samopouzdanje, odnose i život općenito. Komunikacija postaje teška, stresna i frustrirajuća. Njezina prisutnost može pridonijeti problemima u odnosu s partnerom ili djecom, utjecati na naš vlastiti osjećaj vrijednosti i uzrokovati pojavu anksioznosti, piše Bibaleze.si.

Važno je postaviti granice i biti jasna u vezi s onim što želimo, toleriramo i očekujemo. Podržavanje partnera u postavljanju tih granica ključno je, kao i očuvanje dostojanstva i samopoštovanja. Razumijevanje razloga iza svekrvinog ponašanja može nam pomoći da se lakše stavimo u njezin položaj.

Iako je izazovno, ne trebamo pokušavati ispunjavati njezina često nerealna očekivanja. Umjesto toga, trebamo se fokusirati na ono što je najbolje za obitelj i postaviti vlastite prioritete. Otvorena i iskrena komunikacija s partnerom ključna je u rješavanju ovih problema. Ako se partner izmakne ili ignorira vaše zahtjeve, ili čak stane na stranu svoje majke, potražite stručnu pomoć kako biste zajedno riješili dublje probleme.