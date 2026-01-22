Kazališni život grada: Vodič kroz najtraženije predstave u Zagrebu

U Zagrebu je kazališna scena u punom zamahu, s obiljem zanimljivih i raznolikih izvedbi koje privlače pažnju publike. Od klasika i modernih drama do hit komedija i suvremenih produkcija u manjim prostorima, zagrebačka publika ima što birati

Zimska sezona u zagrebačkim kazalištima u punom je jeku, a siječanj i veljača donose repertoar ispunjen dugoiščekivanim premijerama, nagrađivanim dramama i mjuziklima za koje se ulaznica traži tjednima unaprijed. Od velikih ansambl predstava na nacionalnoj pozornici do intimnih priča na nezavisnim scenama, grad nudi bogat program koji potvrđuje da je kazalište i dalje jedno od omiljenih mjesta za večernji izlazak. Donosimo pregled naslova koji su obilježili početak godine i koje se svakako isplati pogledati do kraja zime.

HNK u Zagrebu i nova energija scene HNK2

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ove sezone proživljava pravu renesansu, ponajviše zahvaljujući novootvorenoj sceni HNK2 u Adžijinoj ulici. Upravo je ondje zaživio apsolutni hit sezone, mjuzikl "Cabaret", nastao u suradnji Drame, Opere i Baleta. U režiji i koreografiji Lea Mujića, ova spektakularna produkcija prenosi atmosferu Berlina na rubu propasti tridesetih godina prošlog stoljeća. Priča o mladom američkom piscu Cliffordu Bradshawu i ekscentričnoj plesačici Sally Bowles, smještena u dekadentni Kit Kat Klub dok se nad Europom nadvija prijetnja nacizma, oduševila je i publiku i kritiku. Spoj vrhunske glazbe, plesa i snažne glumačke izvedbe razlog je zbog kojeg su ulaznice rasprodane tjednima unaprijed. Ponovne izvedbe na rasporedu zakazne su za ožujak.

Osim "Cabareta", veliku pozornost privlači i velika operna koprodukcija s Teatrom Massimo iz Palerma. Verdijeva "Aida" premijerno će biti izvedena u veljači pod ravnanjem maestra Piera Giorgija Morandija. Kraj siječnja na sceni HNK2 rezerviran je i za monodramu nacionalne prvakinje Branke Cvitković "Pod maskom", kojom ova kazališna diva obilježava pedeset godina umjetničkog rada.

Početak veljače rezerviran je za dramu "Trilogija o Agamemnonu 2.0.". Lada Kaštelan, u suradnji s redateljicom Livijom Pandur, vraća se svojoj Trilogiji o Agamemnonu, praizvedenoj na sceni toga kazališta 1995. i objavljenoj u knjizi Pred vratima Hada. Ta je trilogija bila duboko uronjena u neposredno iskustvo rata, u njoj je Lada Kaštelan s pomoću građe nekoliko grčkih tragedija vezanih za Trojanski rat propitivala okrutnije strane pobjede, njezinu cijenu i posljedice te jalovu nadu u novi početak.

Snažne ženske priče u Gavelli i ZKM-u

Gradsko dramsko kazalište Gavella na svojoj Maloj sceni krajem veljače ima jedan od najsnažnijih naslova sezone, potresnu dramu "Majka" francuskog autora Floriana Zellera. U režiji Enesa Vejzovića, ova studija o majčinstvu, samoći i strahu od napuštanja donijela je Bojani Gregorić Vejzović nagradu "Vladimir Nazor" za maestralnu izvedbu glavne uloge. Uz ovaj komorni hit, na Velikoj sceni publiku privlači klasik "Cyrano de Bergerac", velika ansambl predstava koja spaja romantiku, humor i tragiku. Krajem siječnja u Gavelli nas čeka i premijera predstave “Samci”, koja je nastala u koprodukciji GDK "Gavella" i Gradske kazališne kuće Bjelovar

Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) potvrdilo je svoj status predvodnika suvremenih kazališnih strujanja praizvedbom nove drame Tene Štivičić "Acid/Kiselina". Jedna od najuspješnijih hrvatskih dramatičarki u novom se tekstu bavi zlouporabom moći i manipulacijama unutar umjetničkih krugova, a predstavu je na scenu postavio cijenjeni litavski redatelj Antanas Obcarskas. Početkom veljače, od petog do osmog, ZKM organizira i svoj Showcase, pružajući publici priliku da u kratkom razdoblju pogleda presjek najuspješnijih predstava sezone.

Od rock opere do klasika u Komediji

Kazalište Komedija, poznato po svojim glazbenim spektaklima, za 10. veljače najavljuje veliku premijeru "Radio Dubrava". Riječ je o autorskom projektu Ane Tonković i Jasenka Houre, frontmena Prljavog kazališta, u režiji Krešimira Dolenčića. Očekuje se da će priča prožeta poznatim rock hitovima postati najveći kazališni događaj proljeća. U međuvremenu, može se pogledati i zabavna glazbena predstava Mire Ungara, "Cabaret „Orient Express“ by Miro Ungar", dok se dramska adaptacija klasika Jane Austen "Ponos i predrasude" u režiji Marine Pejnović izvodi u jedinstvenom ambijentalnom prostoru gornjogradske palače Dverce.

Hitovi nezavisne scene

Za one željne intimnijeg kazališnog doživljaja i glumačkih bravura, Teatar EXIT nudi nekoliko provjerenih hitova. "Vrata do" s Jadrankom Đokić i Živkom Anočićem duhovita je i dirljiva priča o dvoje susjeda koje sudbina neočekivano spaja, dok dugovječna "Pluća" s Amarom Bukvićem i Jadrankom Đokić i dalje oduševljavaju publiku baveći se egzistencijalnim dilemama mladog para. U Ludoj kući i dalje su među najposjećenijim predstavama adaptacija talijanskog filmskog hita "Potpuni stranci" te nova komedija Branka Đurića Đure "We will, we will rakija".

https://www.instagram.com/p/DTyHNtRDPcx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Zagrebačka kazališna scena ove zime nudi zaista raznolik i bogat program. Bilo da ste ljubitelj velikih spektakala, suvremene drame ili inteligentne komedije, pozornice grada spremno čekaju svoju publiku. S obzirom na veliki interes, preporuka je osigurati svoje ulaznice na vrijeme i prepustiti se čaroliji teatra.