Tjedni horoskop: Ovnove čekaju male financijske brige, a Lavovi imaju naporne suradnike

Ovan

LJUBAV: Mnogi će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka koje su ih kočile. Bit će to napredak u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i razumjeti. Bit ćete ohrabrivani da idete dalje.

KARIJERA: Nitko se ne voli baviti nečim što smatraju gotovim, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male financijske brige.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

