Tjedni horoskop: Ovnove čekaju male financijske brige, a Lavovi imaju naporne suradnike

Ovan

LJUBAV: Mnogi će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka koje su ih kočile. Bit će to napredak u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i razumjeti. Bit ćete ohrabrivani da idete dalje.

KARIJERA: Nitko se ne voli baviti nečim što smatraju gotovim, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male financijske brige.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

Bik

LJUBAV: Malo je vjerojatno da ćete olabaviti kočnice. Opuštanje je nešto što bi vam u ovom trenutku dobro došlo, ali vi stalno želite nešto pod svaku cijenu, gotovo na silu. Kad bi se malo opustili, sve bi izgledao drukčije. Razmislite.

KARIJERA: Postavili ste stvari na njihovo mjesto i sad ćete raditi mirnije. Vama sada tako i odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se samostalni poslovi, odnosno oni u kojim možete pokazati svoju individualnost. Bit ćete kreativni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u prirodi.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Blizanci

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Potrudite se da nekim darom pokažete pažnju partneru kako se ne bi osjećao zapostavljen. Samci će spajati ugodno s korisnim.

KARIJERA: Vjerojatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete to ili zanemariti ili se praviti ludi. Kontroliranje nikad nije ugodno, no ovaj put će se okrenuti u vašu korist. Dobit ćete dodatne bodove. Neki usavršavaju svoja znanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Brinut ćete se zbog novca.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Rak

LJUBAV: Možete očekivati mirne ljubavne dane. Ako je prije zapelo između vas i partnera, sad ćete se oboje otvoriti i sami od sebe počet ćete se povjeravati jedno drugome. To će ojačati vaš odnos. Samci će težiti sigurnosti, pa će tražiti samo ozbiljnu vezu.

KARIJERA: Neće biti mnogo vremena za argumentiranje i analiziranje. Trebat će reagirati u trenutku i donositi ispravne odluke. Vi ste po prirodi spretni, pa ćete se i ovaj put dobro snaći. Dat ćete sve od sebe da uspijete. Dobro ćete komunicirati sa svima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali pad imuniteta.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Lav

LJUBAV: Povremene nesuglasice između vas i voljene osobe bit će povezane s vašim bučnijim reagiranjem ili sa sitnicama. Suzdržite se od komentara i usredotočite na ono što je dobro i ono što je važno. Tako ćete se oboje osjećati bolje i biti mirniji.

KARIJERA: Na dnevni red opet će se vratiti neke teme iz prošlosti ili ćete morati surađivati s ljudima koji vam baš nisu sjeli. No što je, tu je. Treba ostati sabran i profesionalno odraditi svoj dio posla. Kasnije ćete biti zadovoljni što ste se tako postavili.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Djevica

LJUBAV: U ljubavnom životu bit ćete usredotočeni na svakodnevicu. Nećete imati velike prohtjeve, nego dapače, bit ćete manje zahtjevni nego inače. Oni koji su još sami ljubav će potražiti na običnim mjestima i bez pritiska da je moraju naći. To će biti opuštajuće.

KARIJERA: Sve ćete se bolje povezivati s ljudima iz struke. Neki će dobiti priličnu količinu informacija kroz koje će proširiti svoja znanja i uspostaviti nove potencijalne suradnje. Bit ćete osoba otvorena za sve. Neki će putovati zbog posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je posjet naporne rodbine.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Vaga

LJUBAV: Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, mogli biste nekoga upoznati. Barem za ugodan razgovor uz kavu. Neki će potrošiti više od planiranog kako bi impresionirali dragu im osobu. Ipak, kad sve zbroje, bit će zadovoljni.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu i unatoč povremenom umoru, vi ćete raditi lakše. Odnosi s kolegama također će postati bolji. Male frustracije mogu se pojaviti zbog financijskih teškoća koje su prolaznog karaktera.

ZDRAVLJE&SAVJET: Učinite nešto za svoju kondiciju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Škorpion

LJUBAV: U vašim osobnim odnosima ovih će dana vladati opuštenost i ugodno ozračje . Bit ćete zadovoljni, ali i skloni tome da se prilagođavate pod svaku cijenu. Ne mora baš sve biti onako kako vaš partner želi. Ponešto neka bude i po vašem.

KARIJERA: Nastavit ćete tihu diplomatsku suradnju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati dva načina rada: jedan tiši, a drugi dinamičniji. Vi ćete se bez problema prilagođavati čas jednom, čas drugom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se bavite sportom.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

Strijelac

LJUBAV: Vaš ljubavni život ovih će dana biti prosječan. Bit ćete više manje zadovoljni, ali ne toliko da bi se moglo reći da ste presretni. Bit će zabavljanja, ali i ugodnih doživljaja u ozračju vlastitog doma. Neki će zrelo smanjiti svoja očekivanja.

KARIJERA: Pred vama je tjedan povećanih kretanja. Mnogi će putovati u drugi grad zbog posla. Sve to će vas osvježiti, te probuditi nove ideje kako unaprijediti ono što radite. Bit će i onih koji će s lakoćom razmjenjivati nove informacije sa suradnicima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nećete izbjeći dnevne stresove.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

Jarac

LJUBAV: Svoju zavidnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to iskreni trud s važnim rezultatima. Poslužit ćete se novim idejama koje će povremeno iznenađivati drugu stranu. Ništa vas neće zaustaviti u izražavanju emocija.

KARIJERA: Učvrstit ćete stečene pozicije i povremeno se ponašati kao pravi vođa. Shvaćate da se vrijedilo potruditi i sad mirno možete nastaviti dalje. Posebno dobro ići će onima koji u svojoj profesiji koriste intuiciju ili već iza sebe imaju dokazane rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zadržite neke stvari za sebe.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ćete smanjiti izlaske, a više vremena provoditi na sasvim običnim mjestima. Oni koji još traže srodnu dušu baš tu bi mogli naići na ljubav, dok će vezani svakim danom sve više otkrivati koliko sitnice život znače.

KARIJERA: Pred vama su neke nove mogućnosti, ali samo ako se budete snašli u novim suradnjama koje nisu jednostavne. Sve vas to usmjerava na daljnji rad u kome mogu doći do izražaja neki vaši mali talenti, ali i znanje. Kontaktirat ćete mlade suradnike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte sa sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

Ribe

LJUBAV: Ne gnjavite partnera s dokazima ljubavi jer to nitko ne voli. Trenutačno vam je sasvim dobro, a vaša mala nesigurnost samo je plod vaše mašte. Shvatite da ne postoji garancija ni za što na ovom svijetu, a kad to usvojite, sami ćete se osjećati bolje.

KARIJERA: Rad iz sjene bit će vam najugodnija opcija. Ono što radite činit ćete mirno, bez previše atrakcija. Uživat ćete u istraživanju nepoznatog, ali i u sitnicama. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru. Postajete zreliji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Rado ćete izlaziti u prirodu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

