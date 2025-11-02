Tjedni horoskop: Djevice će se živcirati na poslu, rakovi bi mogli pronaći ljubav

Ribe, Vodenjak i Blizanaci su najsretniji znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: U prvoj polovini tjedna još ćete trebati izdržati poneku frustraciju, a onda, od sredine tjedna počinje povoljnije razdoblje kad ćete sa svim izazovima lakše izlaziti na kraj. Zato se suzdržite i koji put partneru progledajte kroz prste. POSAO: Na poslu će vam uglavnom ići dobro. Štoviše, pojačat ćete kontakte i više se angažirati oko suradnika. Neki će otvoriti vrata novim osobama na poslu ili će oni sami biti pozvani nekamo da rade. Izazovi će biti ugodni i društveni. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite samo ono što jeste.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Bik

LJUBAV: Ako se nekom udvarate, budite diskretniji. Ako ste u vezi, prešutite kritiku partnera. Drugi dio tjedna donosi bolje ljubavne prilike, ali ne još takve da bi se mogli razmahati. Idite korak po korak i budite strpljivi. POSAO: Učinkovitost kojom ćete djelovati na radnom mjestu bit će fascinantna. To je posljedica toga što vi točno znate što hoćete, pa nema gubljenja vremena na suvišna razmatranja. Ipak, ponekad proradite ponešto i s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Dva para očiju vide više nego jedan.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★★★ ZDRAVLJE ★★★★★

Blizanci

LJUBAV: Bit ćete sretni što vas drugi razumiju. Otuda će porasti i povjerenje u vezama, ali i vaša očekivanja prema voljenoj osobi. Oni koji još traže srodnu dušu lako će je sresti kroz svoju svakodnevicu na sasvim uobičajen mjestima. Susreti su tu. POSAO: Nova energija koju intenzivno osjećate potaknut će vas i na nova poslovna poduzimanja. Bit ćete spretni, konstruktivni, otvoreni, žedni izazova. Lako ćete se povezati s drugima, a posebno s onima koji ne rade u istom mjestu gdje i vi. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojim željama.

LJUBAV ★★★★☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Rak

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe iz svoje radne sredine. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane zadovoljne i mirne. POSAO: Neki će se okrenuti borbenom stilu. Drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako može i na drugom kontinentu. Bit će i onih koji će istraživati duhovno. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i slijedite svoj put.

LJUBAV ★★★☆☆ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Lav

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude. POSAO: Neki će započeti male kućne radove i uzeti nešto slobodnih dana da ih obave. Pokazat će se to kao pun pogodak. Oni koji ostaju na radnom mjestu morat će obaviti neke zaostatke ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno. ZDRAVLJE&SAVJET: Organizirajte boravak u prirodi.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Djevica

LJUBAV: Uživat ćete udvoje u miru i tišini poznatih mjesta. Nećete se dati vidjeti na društvenim okupljalištima, nego ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Oni koji još traže srodnu dušu također neće mnogo izlaziti, pa će najvjerojatnije ostati sami. POSAO: Činit će vam se da ne možete mnogo utjecati na stvari. Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku morat ćete se prilagođavati, ali to ne znači da kasnije nećete moći svjesno mijenjati stvari. Da biste to dočekali spremni, nemojte se živcirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Vaga

LJUBAV: Oni koji ne očekuju ništa spektakularno bit će zadovoljni. Oni koji maštaju o ljubavnim atrakcijama osjećat ćete se pomalo frustrirano. Moguća su povlačenja od društvenog života. Vezani će najradije boraviti kod kuće gdje će potiho uživati. POSAO: Vaš poslovni interes ve se više usmjerava na skrivene teme ili područja gdje niste izloženi. Možda je ovo malo čudno, ali baš u spomenutom biste sada mogli imati uspjeha. Zato odbacite predrasude, a ako treba i publiku. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s konzumacijama.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Shutterstock

Škorpion

LJUBAV: Većina idućih dana donijet će mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretno traženje srodne duše. Nećete se mnogo isticati, ali to ne znači da ne žudite za ljubavlju. Dapače, povremeno će vas mučiti snažne čežnje. Izdržite. KARIJERA: Možda će vam dosaditi djelovati iz sjene i zapravo jedva čekate da dođete u prvi plan. Ovih dana polako će se otvoriti jedna vrata, ali da bi zablistali u punom sjaju, još ćete malo pričekati. Zato ne žurite. ZDRAVLJE&SAVJET: Kad se ide postepeno, rezultati su čvršći.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Strijelac

LJUBAV: Prvih par dana ovog tjedna donijet će ugodnije ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstva počet će se prorjeđivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugog. POSAO: Boravak u prirodi osvježio bi vas. Oni koji mogu, uzet će par slobodnih dana. Oni koji ne mogu, nakon posla neka prošetaju jer će im tako brže i lakše dolaziti do dobrih poslovnih rješenja, a napunit će i baterije. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da se ne počnete debljati.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★☆☆☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Jarac

LJUBAV: Do sredine tjedna vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera ili će sve biti obojeno frustracijama. U nastavku će se situacija početi razbistravati, a vama će se vraćati volja za ljubav. Utoliko će doći do poboljšanja. POSAO: Sve što je kockasto vas sputava. Sad ćete biti u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koje su smislili drugi. Nemojte divljati, nego prođite kroz to. Druge vam nema. Ako ništa, sazret ćete. ZDRAVLJE&SAVJET: Osvježite se nekim vodenim sportom.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★☆☆☆

Vodenjak

LJUBAV: Uživajte u društvu osobe koja vam je draga kad god možete. Ipak, pazite da katkada ne reagirate preburno. Uz malo samokontrole, sve će biti dobro. Samci neka izlaze. Nikad ne znate što vam se lijepo može dogoditi i to već danas. POSAO: Uslijedit će određene protekcije. Potom ćete zamišljati sebe u ulozi onog koji vodi cijelu stvar. To će biti djelomično točno, no nemojte si umisliti. Treba odraditi još neke detalje. Činite to po pravilima struke. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite van s prijateljima.

LJUBAV ★★★★★ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★★★★★

Ribe

LJUBAV: Bit ćete zanimljivi drugima, zavodljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine kojim možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Nemojte samovati jer su ovo vaši dani kad imate povećane šanse za ljubav. POSAO: Bit ćete aktivniji više nego inače, a cilj će vam biti stvoriti što kreativnije okruženje ili jednak proizvod. Neki će se pokazati kao pravi umjetnici. Ništa vam neće biti teško, pa ni prekovremeni rad. Mnogi će zapravo uživati. ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno zastanite.

LJUBAV ★★☆☆☆ POSAO ★★★★☆ ZDRAVLJE ★☆☆☆☆