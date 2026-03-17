Tjedni financijski horoskop: Kraj retrogradnog Merkura donosi olakšanje i nove prilike za zaradu

Ovaj tjedan donosi energiju rasta i novih početaka. Iako su neki znakovi pod jačim pozitivnim utjecajem, opća astrološka klima podržava pametne odluke i postupan napredak za sve. Ključ uspjeha leži u prepoznavanju prilika i poduzimanju konkretnih koraka

Tjedan pred nama, od 16. do 22. ožujka, donosi značajne astrološke pomake koji će se odraziti na naše financije i karijeru. Nakon razdoblja zastoja i nesporazuma, Merkur 20. ožujka kreće direktno, što donosi olakšanje u komunikaciji, potpisivanju ugovora i rješavanju administrativnih problema. Istoga dana, ulazak Sunca u Ovna označava početak astrološke nove godine, unoseći val nove energije, inicijative i hrabrosti za pokretanje projekata. Uz to, povoljan utjecaj Venere i Jupitera stvara poticajno okruženje za financijski rast i stabilnost.

Ovan

Ulazak Sunca u vaš znak donosi snažan nalet energije i samopouzdanja. Ovo je tjedan u kojem biste mogli dobiti priliku dokazati svoje liderske sposobnosti na poslu. Moguće je da će vam biti povjerene odgovornosti koje zahtijevaju brze odluke. Ako ste dugo čekali da predstavite svoje ideje, sada je pravo vrijeme. Mogli biste profitirati i od rješavanja pitanja vezanih uz nekretnine ili obiteljsko nasljedstvo. Ipak, Venera u vašem znaku potiče impulzivnu potrošnju, pa pripazite na neočekivane troškove i pokušajte se držati budžeta.

Bik

Stabilnost i strpljenje definirat će vaš profesionalni život ovoga tjedna. Vaši dosljedni napori konačno počinju donositi vidljive rezultate, a nadređeni će primijetiti vašu predanost. Ovo je razdoblje povoljno za dugoročno planiranje i štednju. Kao jednom od znakova kojima suradnja Venere i Jupitera donosi najviše sreće, mogli biste primijetiti da pregovori o novcu postaju jasniji i produktivniji. Izbjegavajte veće investicije bez temeljitog istraživanja, jer će vam postupan financijski rast donijeti više koristi od brzih dobitaka.

Blizanci

Komunikacija će biti ključ vašeg profesionalnog napretka. Sastanci, pregovori i umrežavanje mogli bi vam oduzeti velik dio vremena, ali vaša sposobnost da jasno izrazite ideje može donijeti pozitivno priznanje. Kraj retrogradnog Merkura, vašeg vladara, donosi veliko olakšanje, posebno ako ste imali zastoje u isplatama. Mogli bi vam se otvoriti i dodatni izvori prihoda kroz honorarne poslove ili sporedne prilike. Pripazite samo da se ne preopteretite s previše zadataka odjednom.

Rak

Ovaj tjedan donosi vam sreću i povoljne okolnosti. Vaš trud i naporan rad konačno će biti nagrađeni, a problemi koji su vas mučili neko vrijeme sada se mogu lako riješiti. Uz direktan Jupiter u vašem znaku, ovo je izvrstan period za opći prosperitet. Zaposleni bi mogli dobiti višu poziciju ili priznanje za svoj rad, a oni koji se bave poduzetništvom mogli bi sklopiti velik posao. Financijski dobici su izgledni, a tjedan je povoljan i za pokretanje novih poslovnih pothvata.

Lav

Samopouzdanje i ambicija pomoći će vam da poduzmete hrabre korake u karijeri. Možda ćete dobiti priliku voditi projekt ili predstaviti svoje ideje važnim ljudima. Ipak, tjedan bi se mogao pokazati prilično skupim. Od samog početka mogli biste biti opterećeni značajnim izdacima, stoga je pametno pažljivo upravljati financijama. Također, ne ignorirajte manje zdravstvene probleme. Izbjegavajte rizična ulaganja, no druga polovica tjedna može donijeti ugodno i korisno poslovno putovanje.

Djevica

Organizacija i posvećenost detaljima pomoći će vam da uspijete. Možda ćete uspjeti riješiti probleme koje su drugi previdjeli, što bi moglo poboljšati vašu reputaciju na poslu. Kao znak kojim vlada Merkur, osjetit ćete veliko olakšanje nakon 20. ožujka, kada će se raščistiti nesporazumi oko zajedničkih financija ili administrativnih pitanja. Oni koji posluju s inozemstvom ili tamo grade karijeru mogli bi primiti dobre vijesti. Vaš interes za učenje i usavršavanje bit će naglašen.

Vaga

Timski rad i partnerstva bit će u fokusu ovoga tjedna. Suradnja s kolegama mogla bi vam pomoći da projekte završite brže i učinkovitije. S obzirom na to da je vaš vladar Venera, povoljan aspekt s Jupiterom donosi vam posebne pogodnosti u financijskim dogovorima i partnerskim pothvatima. Profesionalni razgovor sredinom tjedna mogao bi dovesti do novih odgovornosti ili potencijalne prilike. Iako je financijska stabilnost vjerojatna, kontrola troškova na luksuzne predmete bit će važna.

Škorpion

Ovaj tjedan zahtijevat će od vas izniman oprez i budnost prema skrivenim neprijateljima. Moguće je da će protivnici na radnom mjestu pokušati narušiti vaš ugled ili sabotirati vaš rad. Oslonite se isključivo na vlastiti trud i izbjegavajte povjeravanje drugima. U financijskim transakcijama budite posebno oprezni i izbjegavajte posuđivanje novca, jer bi se mogao zaglaviti. Sredinom tjedna mogući su obiteljski nesporazumi, stoga pokušajte rješavati probleme mirnom komunikacijom.

Strijelac

Pred vama su prilike za željeni napredak u karijeri i poslu. Već na početku tjedna, uz pomoć utjecajne osobe, mogli biste se uključiti u profitabilan projekt. Zaposleni će imati dodatne izvore prihoda, a nezaposleni bi mogli pronaći posao u željenom području. Vaša sreća i blagostanje će rasti. Sredinom tjedna moguće je putovanje koje će se pokazati ugodnim i proširiti vam mrežu kontakata. Uloženi trud donijet će željeni uspjeh.

Jarac

Ovo će za vas biti prosječan tjedan. Da biste izbjegli financijski i mentalni stres, morat ćete pažljivo upravljati vremenom i novcem od samog početka. Izbjegavajte odgađanje obaveza i surađujte s drugima kako biste zadatke obavili na vrijeme. Rad i disciplina pomoći će vam da održite stabilan napredak. Financijski, tjedan će biti pomalo nestabilan, stoga izbjegavajte rizična ulaganja i, ako ste u partnerstvu, raščistite račune prije nego što krenete dalje.

Vodenjak

Ovaj tjedan bi za vas mogao biti pomalo promjenjiv. Vaš će posao ponekad napredovati brzo, a ponekad stagnirati. Na početku tjedna mogli biste se suočiti s obiteljskim problemima. Ipak, vaše kreativne ideje i inovativno razmišljanje mogu vam pomoći da se istaknete na profesionalnom planu. Moguće je da ćete pronaći rješenja za probleme s kojima se drugi muče. Financijska stabilnost je moguća ako zadržite kontrolu nad nepotrebnim troškovima i usredotočite se na štednju.

Ribe

Tjedan donosi dobru sreću, posebno onima koji traže posao. Vaša duga potraga mogla bi konačno završiti. U prvoj polovici tjedna možete primiti dobre vijesti vezane za karijeru ili posao. Oni koji se bave pisanjem i istraživanjem mogli bi dobiti posebno priznanje. Jupiterov utjecaj postaje posebno poticajan, pomažući vam da prepoznate prilike povezane s dugoročnim prihodima. Vaš ljubavni život također cvjeta, a obitelj bi mogla prihvatiti vašu vezu.