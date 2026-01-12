Tarot predviđanja za siječanj: Koja karta vodi tvoj znak ovog mjeseca

Prema tarotu ovaj mjesec nije pogodan za brze odluke, već za svjesno i promišljeno djelovanje. Saznaj što karte predviđaju svakom znaku horoskopa

Ulazak u novu godinu donosi energiju promišljanja i postavljanja temelja za budućnost. Siječanj 2026. godine, prema tarotu, nije mjesec za ishitrene odluke, već za svjesno djelovanje i usklađivanje s unutarnjim željama. Karta koja kolektivno obilježava ovaj period je Sud, simbol buđenja i novih početaka koji dolaze nakon duboke spoznaje. Poziva nas da otpustimo prošlost i hrabro zakoračimo u budućnost, definirajući je promišljenim akcijama. Otkrij što tarot poručuje svakom znaku i kako najbolje iskoristiti energije koje su pred nama.

Vatreni znakovi: Ovan, Lav, Strijelac

Vatreni znakovi ulaze u siječanj s naglaskom na osobnim odnosima i budućim ciljevima. Tarot savjetuje oprez jer bi te mogla privući osoba škorpionske energije, netko intenzivan, tajanstven i neovisan. Iako ova veza ima ogroman potencijal, mogla bi biti krhka. Ključ uspjeha leži u usklađivanju temeljnih vrijednosti i životnih ciljeva. Vrijeme je da se zapitate dijelite li s partnerom snove i poglede na obitelj, karijeru i financije.

Ovan se nalazi na pragu velike transformacije. Karte poput Lude i Smrti ukazuju na nužnost otpuštanja starih obrazaca kako bi se napravilo mjesta za rast. Ovo je poziv da hrabro zakoračiš u nepoznato, vjerujući vlastitim instinktima. Ne moraš imati sve odgovore odmah, važno je pokrenuti se i učiti iz prošlih lekcija kako bi izgradila stabilniju budućnost.

Lav će ovog mjeseca morati zaroniti duboko u vlastitu intuiciju. Karte Zvijezda, Mjesec i Sunce osvjetljavaju tvoj put, donoseći nadu i jasnoću. Ipak, Mjesec upozorava na iluzije i skrivene strahove. Tvoj zadatak je suočiti se s njima i vjerovati unutarnjem glasu. Kada postigneš jasnoću uma, samopouzdanje će prirodno uslijediti, omogućujući ti da doneseš važne odluke bez vanjskih pritisaka.

Strijelac je pozvan na umjerenost i balans. Karta Umjerenosti poručuje da je vrijeme za spajanje optimizma s realizmom. Suradnja i emocionalna zrelost bit će ključne za napredak, posebno u partnerskim odnosima. Moguće je da se nalaziš u nedefiniranom odnosu i nisi sigurna želiš li mu se potpuno posvetiti. Ne žuri s odlukom, dopusti si vrijeme za meditaciju o vlastitim osjećajima.

Zemljani znakovi: Bik, Djevica, Jarac

Zemljane znakove u siječnju privlači energija Lava, netko tko je hrabar, samouvjeren i strastven. Kako bi se ta veza produbila, tarot naglašava važnost izgradnje praktičnih temelja. Razgovarajte o zajedničkom prostoru, financijama, obiteljskim idealima i podjeli obaveza. Iako takvi razgovori mogu donijeti napetost, oni su nužni za stvaranje čvrstog i dugotrajnog odnosa.

Bik ulazi u razdoblje iscjeljenja i brige o sebi. Karte poput Kraljice pehara i Zvijezde potiču te da ljubav koju daješ drugima usmjeriš natrag prema sebi. Postavi granice s ljudima koji te iscrpljuju. Rituali samonjege poput masaže ili boravka u prirodi, pomoći će ti da se ponovno povežeš sa sobom na dubljoj razini.

Djevica se suočava s neočekivanim preprekama u ostvarenju svojih ciljeva. Karte Stranica novčića i Tri mača ukazuju da sada možda nije idealan trenutak za pokretanje novog projekta. Ne dopusti da te to obeshrabri. Budućnost izgleda svijetlo ako se oslobodiš straha i pokušaš ponovno kasnije. Strpljenje i marljivost, simbolizirani kartom Kralja novčića, donijet će uspjeh.

Jarac će se morati nositi s izazovima koji testiraju njegovu odlučnost. Karte Sedam mačeva i Sedam štapova upozoravaju na potencijalne sukobe ili natjecanje. Važno je da ostaneš čvrsta u svojim uvjerenjima i braniš svoje stavove. Izbjegavaj uplitanje u tuđu dramu i fokusiraj se na vlastitu stabilnost i dugoročne ciljeve.

Zračni znakovi: Blizanci, Vaga, Vodenjak

Zračni znakovi ovog mjeseca ulaze u područje srodnih duša. Bilo da su slobodni ili u vezi, siječanj donosi priliku za duboko povezivanje s osobom koja ih u potpunosti razumije. Potakni razgovore o duhovnim i emocionalnim temama. Otkrij u što tvoj partner vjeruje, čemu teži i što za njega znači dobro proživljen život. Cilj je stvoriti neraskidivu intimnost koja ti omogućuje da zadržiš svoju neovisnost.

Blizanci se nalaze na raskrižju. Kolo sreće i Sud ukazuju na važne odluke vezane uz karijeru ili obrazovanje. Osjećaš se preopterećeno, ali taj pritisak zapravo ti pokazuje što trebaš promijeniti. Slijedi svoje srce i preuzmi kontrolu nad sudbinom, čak i ako u početku sumnjaš u svoj izbor.

Vaga prolazi kroz razdoblje transformacije. Karta Smrti ne označava stvarni gubitak, već otpuštanje prošlosti kako bi mogla izrasti u bolju verziju sebe. Nešto ključno u tvom životu je završilo, a držanje za staro samo će te iscrpiti. Poruka bivšeg partnera mogla bi te navesti na razmišljanje o pomirenju, ali dobro odvaži svoje opcije.

Vodenjak će se suočiti s problemima u prijateljstvu. Karta Pustinjaka sugerira da je vrijeme za povlačenje i introspekciju, dok Deset mačeva ukazuje na moguću izdaju. Suočavanje s prijateljem koji ti radi iza leđa možda neće odmah riješiti problem. Trebat će vremena da se odnos popravi, ali zapamti da je najmračniji sat uvijek onaj pred zoru.

Vodeni znakovi: Rak, Škorpion, Ribe

Vodeni znakovi ovog će siječnja osjetiti moć zraka. Privući će te šarmantna i karizmatična osoba s energijom Vage ili Venere. Njezin pristup bit će lagan i ugodan, ali istovremeno uzbudljiv. Tarot te potiče da se prepustiš strasti. Uloži svoje vrijeme, energiju i kreativnost kako bi svoj ljubavni život učinila nezaboravnim.

Rak preuzima kontrolu nad svojim životom. Car i Kralj novčića donose autoritet, stabilnost i financijsku sigurnost. Vrijeme je da uspostaviš red i postaviš jasne granice. Karta Šest mačeva ukazuje na prijelaz iz teškog razdoblja prema mirnijem stanju. Vjeruj da će te odlučnost i disciplina sigurno voditi kroz ovu transformaciju.

Škorpion ponovno pronalazi nadu. Nakon razdoblja iscrpljenosti, karta Zvijezde vraća optimizam i vjeru u budućnost. Fokusiraj se na iscjeljenje i izgradnju povjerenja, kako u sebe tako i u druge. Duboke i smislene veze su na pomolu, a karta Ljubavnika naglašava važnost donošenja odluka koje su u skladu s tvojim srcem.

Ribe su pozvane da prigrle svoju kreativnu i intuitivnu stranu. Stranica pehara i Carica donose obilje, nježnost i nove emocionalne prilike. Poveži se sa svojom maštom i izrazi je na načine koji ti donose radost. Deset pehara obećava razdoblje sklada i zadovoljstva u obiteljskom životu.

Siječanj je mjesec koji postavlja ton za cijelu godinu. Iskoristimo ove tarot uvide kako bismo svjesno krojili svoj put, gradili čvrste temelje i s povjerenjem dočekali sve što dolazi.