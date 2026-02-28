Demi Moore sve šokirala novom frizurom i pokazala zašto je ikona stila

Ovom promjenom Demi Moore je još jednom pokazala da godine nemaju nikakve veze sa stilom i hrabrošću. Iako se uvijek vraća svojoj dugoj kosi, ovakvi modni izleti podsjećaju nas zašto je njezino ime već desetljećima sinonim za bezvremensku eleganciju i neustrašivost

Već godinama, sjajna crna kosa bila je zaštitni znak Demi Moore, simbol ženstvenosti i moći koji je pratio njezinu karijeru. Upravo zato je njezin dolazak na Tjedan mode u Milanu izazvao pravu senzaciju. Glumica se na reviji modne kuće Gucci pojavila s drastično novom frizurom, kratkim bobom koji je u trenu postao glavna tema modnog svijeta, dokazavši još jednom da se ne boji hrabrih promjena i da s pravom nosi titulu stilske ikone.

Profimedia

'Demi-tris BoB' koji je ukrao show

Na dugoočekivanoj reviji Guccijeve kolekcije za jesen i zimu, koju je prvi put potpisao novi kreativni direktor Demna, sva su svjetla bila uperena u prvi red. Tamo je sjedila Demi Moore, gotovo neprepoznatljiva, ali odvažnija no ikad. Svoju kosu, koja joj je sezala do struka, zamijenila je oštrim, razbarušenim bobom dužine do brade. Frizura, stilizirana s takozvanim "mokrim" efektom, savršeno je uokvirila njezino lice, dajući joj moderan i pomalo buntovnički izgled.

Profimedia

Za ovu nevjerojatnu transformaciju zaslužan je poznati frizer slavnih, Dimitris Giannetos, koji surađuje sa zvijezdama poput Amal Clooney i Kim Kardashian. Giannetos je na Instagramu otkrio da je novu frizuru nazvao "Demi-tris BoB", kao posvetu glumici i njihovoj suradnji. "Želio sam Demi dati odvažan i moderan izgled za Demninu reviju. Osjetio sam da bi nevjerojatan, kratki bob s ovom elegantnom mokrom teksturom bio savršen dodatak njezinu izgledu. To je velika promjena za Demi, nikada je prije nismo vidjeli ovakvu", izjavio je Giannetos. Dodao je kako je cilj bio istaknuti njezinu osobnost: "ikonična, nevjerojatna, odvažna, ali istovremeno i ležerna". Frizura poznata i kao "hydro-bob" jedan je od vodećih trendova sezone, a Demi Moore ga je iznijela na najvišoj razini.

Profimedia

Frizure koje su definirale desetljeća

Iako je posljednjih dvadesetak godina bila vjerna dugoj kosi, koju je sama opisala kao "povratak kući", ovo nije prvi put da je Demi Moore šokirala javnost drastičnom promjenom. Njezina karijera isprepletena je hrabrim stilskim odlukama koje su često definirale čitave ere. Početkom devedesetih, njezina kratka "pixie" frizura iz filma "Duh" postala je globalni fenomen i jedna od najkopiranijih frizura desetljeća.

Nekoliko godina kasnije, za ulogu u filmu "G.I. Jane" iz 1997. godine, otišla je korak dalje i obrijala glavu, pomaknuvši granice onoga što se smatralo prihvatljivim za holivudsku zvijezdu. Sama je kasnije tu odluku opisala kao "najpoučnije iskustvo koje je produbilo njezino poštovanje prema kosi". Kroz godine je eksperimentirala i s plavom bojom, gustim šiškama i raznim dužinama, potvrđujući status modnog kameleona koji se ne boji rizika. Upravo zato njezin novi bob nije samo frizura, već i podsjetnik na njezinu moć transformacije.

Kompletan dojam zaokružila je odjevnom kombinacijom s Guccijevim potpisom. Usko crno kožno odijelo, predimenzionirane sunčane naočale i elegantne salonke dodatno su naglasile oštrinu nove frizure. Ipak, cijeloj modnoj priči dodala je i dašak šarma, pojavivši se na reviji sa svojom minijaturnom čivavom Pilaf u naručju, koja je postala neočekivana zvijezda događaja.