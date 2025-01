Kakva te sudbina očekuje u ljubavi u 2025. godini prema tarot kartama

Ako se pitaš što ti ljubavni život donosi u 2025. godini, na pravom si mjestu za magična usmjerenja. Otkrij kartu koja je predodređena da vodi tvoj romantični život u nadolazećoj godini i saznaj kamo bi te ljubav mogla odvesti u 2025. godini i što ti spremaju zvijezde.

Siječanj u horoskopskim znacima možda ne označava početak horoskopske godine, ali kao mjesec koji započinje novu godinu, označava vrijeme kada većina nas želi znati što nas čeka. Iako će svaki od 12 horoskopskih znakova biti pogođen na svoj način, predviđa se da će svi imati prilike za rast i uspjeh u svom osobnom i ljubavnom životu.

Ovan

Tvoja tarot karta za ljubav u 2025: Šestica štapova

Za Ovnove je 2025. godina puna pozitivne energije s ovom kartom. Ova energija je vatrena pozitivna i savršen znak za manifestaciju. Ako si spremna na pravu ljubav, neka ti ovo bude znak da je vrijeme za traženje magične srodne duše. Nisi sigurna jesi li još spremna na to? Neka ti ovo bude znak da ostaviš um i srce otvorenima kako se 2025. bude razvijala. Za Ovnove koji već imaju romantičnu vezu, ova karta označava uzdizanje veze na višu razinu. To je znak da je vaša veza zaista snažna i stabilna. Također, označava sljedeći korak, bilo da se radi o ekskluzivnosti, ključevima, izjavama ljubavi ili čak braku prema magičnoj novoj budućnosti.

Bik

Tvoja tarot karta za ljubav u 2025: Svemir

Svemir je predznak za ljubav u 2025. godini. Ova karta označava pun krug, nešto što prepoznaje sudbinu i poziva te da se prisjetiš koliko si daleko došla. Ako si u vezi, to je jak znak da dolazi romantični vrhunac. Ako si čekala veliku izjavu ili obnovu posvećenosti, 2025. godina neće te razočarati. Ako si slobodna, ova karta neće te prisiliti na ništa. Svemir te podsjeća da je u redu raditi na sebi. Ako si zadovoljna trenutnim stanjem, prihvati to. Za one koji bi mogli biti uvjereni u nešto više, ovo je podsjetnik da obrate pažnju na ljude koji ih čine boljima. Ljubav je bliže nego što misliš.

Blizanci

Tvoja tarot karta za ljubav u 2025: Kočija

Spremna si za prekidanje starih veza i prihvaćanje novog pristupa ljubavi. Kada se pojavi karta Kočije, obično je znak da je došlo vrijeme za to. Kroz ovu kartu prolaze hrabrost, odvažnost i zauzimanje stava. Idealna karta za one koji su zapeli u svijetu igara i nezgodnih situacija. Ako si u vezi i osjećaš zabrinutost, nemoj paničariti. Nema ovdje „kraja puta“, već svjež pogled i podsjetnik da je ravnoteža u davanju i primanju ključna. Za slobodne Blizance, ova karta poziva na razmišljanje o tome što ih sprječava u pronalaženju ljubavi.

Rak

Tvoja tarot karta za ljubav: Sova

Ljubav će ti 2025. godine biti svježa, nova i uzbudljiva kada se pojavi ova karta. Ona označava romansu koja je izgrađena na nadama, snovima i kasnim noćnim razgovorima o budućnosti! I dok to ima savršen smisao ako si na početku veze ili razmišljaš o povratku na aplikacije, ako si godinama u vezi koja ne ide nikamo, ovo ti može biti poziv na buđenje. Ova karta poziva te da razmisliš što bi se dogodilo ako bi jednostavno izrazila svoje osjećaje.

Foto: Shutterstock

Lav

Tvoja tarot karta za ljubav: Vitez pehara

Spremna si da te ljubav ponese 2025. godine? Vitez Pehara dolazi s porukom da je to moguće, da to zaslužuješ i da snovi zaista mogu postati stvarnost. Ova karta je magični znak za romansu, koja donosi teme sudbine, izjave ljubavi . Ako ti je već sinulo, shvaćaš! Svi znamo da takva romantična energija može biti previše dobra da bi bila istinita. Da, Vitez Pehara je dobar znak za svakoga tko želi zakoračiti u ljubav, ali također te podsjeća da gubitak sebe u vezi može biti opasan. Pazi na svoje korake u 2025. godini.

Djevica

Tvoja tarot karta za ljubav: Vitez pehara

Vrijeme je za donošenje odluka, Djevice! Dvojka Štapova govori o odabiru između dva različita puta, a u ljubavi to može značiti veliku odluku! Zaljubljene Djevice mogle bi se naći pred pitanjima posvećenosti, vjernosti i/ili budućnosti u 2025. godini. Sjajno ako ste oboje na istoj valnoj duljini, ali izazovno ako je netko već pola koraka van. Slično tome, ako trenutačno flertaš ili igraš na više strana, ovo bi mogao biti znak da je vrijeme da doneseš odluku i ostaneš pri tome prije nego što ljubav tvog života odustane od tebe. Bez obzira na put kojim ideš, najsretnije veze Djevica 2025. godine bit će one koje dijele ciljeve i vizije.

Vaga

Tvoja tarot karta za ljubav: Vitez pehara

Magija je u zraku kada karta ulazi u tvoj ljubavni život. Ova karta govori o prilikama, uzbuđenju i prihvaćanju osjećaja da je sve moguće. To je sjajna vijest za samce Vage koji su umorni od čekanja na ljubav. Karta Vitez pehara donosi ljubav koja te podiže s nogu, vodi na velika putovanja i djeluje kao da je predodređena sudbinom. Vage u sretnim dugoročnim vezama trebale bi ovu kartu shvatiti kao znak da ih 2025. čeka još mnogo toga lijepog. Ako ti je veza više "kamen spoticanja" nego romantična, ovo može biti upozorenje. Neka 2025. bude godina kada Vaga očekuje više i dobivaju više. Ova karta savršeno podsjeća da čak i izazovne veze mogu rasti i razvijati se, pod uvjetom da ste oboje spremni uložiti vrijeme u stvaranje boljeg zajedničkog budućeg života.

Škorpion

Tvoja tarot karta za ljubav: Četvorka Kristala

Ljubavi ti neće nedostajati uz kartu Četvorka , ali to ne znači da je ljubav prava. Ova karta podsjeća te da si ti individua, bez obzira koliko dramatično netko pokušao na tebe gledati kao na svoje "vlasništvo". Bilo da si u vezi ili negdje između, ova karta govori o ponovnom preuzimanju svoje moći. Škorpioni koji sanjaju o staromodnoj posvećenosti u 2025. godini trebali bi znati da njihova buduća sreća ovisi o tome hoće li riješiti postojeće probleme prije nego skoče u nešto ozbiljno. Ako si ti ta koja pokazuje ljubomorne vibracije, ovo bi mogao biti znak da se pozabaviš svojim nesigurnostima prije nego one preuzmu kontrolu. Istinska ljubav je moguća za Škorpione u 2025. godini, čim nauče razliku između mentalnih igara i stvarnog susreta umova.

Foto: Shutterstock

Strijelac

Tvoja tarot karta za ljubav: Sunce

Ako tražiš znak da će sve ispasti kako treba, Sunce je tu da ti to ostvari. Ova sanjiva, magična karta govori o zabavi, slobodi, pozitivnosti i dobrim vibracijama koje dolaze iz spoznaje da si odabrala pravu osobu. Strijelci koji su već smireni u vezi mogli bi sada željeti još dublje uživati u svom spokojnom sjaju. A za one koji nisu toliko smireni u svojoj trenutačnoj vezi, ova karta je podsjetnik da u 2025. godini ne moraš tražiti tuđe svjetlo da bi tvoj život bio ispunjen. Sunce te podsjeća da vodiš primjerom, tražiš radost u svom životu i vjeruješ da će te ljubav pronaći kada budeš zadovoljna svojim životom. Ne voliš klišeje u 2025. godini? Razumijemo, Strijelče. Slijedi svoje srce, poželi nešto i znaj da najbolje tek dolazi!

Jarac

Tvoja tarot karta za ljubav: Četvorka štapova

Ako se nadaš napretku u ljubavi 2025. godine, Četvorka Štapova je znak koji si čekala. Bez obzira koliko truda ti je trebalo da stigneš do ovog trenutka, ova karta pokazuje da si napokon prešala na drugu stranu borbe. Zrak se bistri, put je lagan, a magija je u zraku. Karta nosi teme nade, harmonije, uspjeha i stabilnosti, pa nemoj biti iznenađena ako te 2025. godine dočeka izjava ljubavi, unapređenje ili prijedlog. Samci koji se pitaju jesu li propustili priliku? Ova karta te poziva da izađeš iz svoje zone komfora i iskoristiš pozive, zabave i društvene događaje.

Vodenjak

Tvoja tarot karta za ljubav: Kralj Mačeva

Neka ti ova karta bude znak da u 2025. godini ozbiljnije pristupiš sebi i svojim odnosima. Nezavisni Vodenjak voli osjećaj slobode, ali to ne mora uvijek odgovarati u ljubavi. Kralj Mačeva te podsjeća da se pobrineš da je druga polovica tvoje ljubavne jednadžbe zadovoljna trenutačnim stanjem stvari. Možda će biti potrebno malo više popuštanja ako želiš ići do kraja. Samci Vodenjaci trebali bi tražiti veze koje će im odgovarati u mentalnom smislu. Nitko ne želi osjećati da je previše praktičan u ljubavi, ali Kralj Mačeva stvarno voli kada se planovi poklope. Kada znaš, znaš, zar ne, Vodenjaku? Samo zato što se sve čini previše očiglednim, ne znači da nije stvarno.

Ribe

Tvoja tarot karta za ljubav: Ljubavnici

Izgleda da smo za kraj ostavili najbolju kartu. Sretne Ribe dobivaju kartu koju svi ostali iščekuju u ljubavnom tarotskopu: Ljubavnici. To znači da je život u usponu, posebice kad je ljubav u pitanju. Mnogo magije čeka te ako nastaviš raditi ono što radiš. Ribe koje traže romantične veze trebale bi shvatiti ovu kartu kao znak da se sve odvija točno onako kako treba. Tvoje vrijeme će doći i to brže nego što misliš. Ova karta također podsjeća da čak i kada život ne ide baš onako kako si planirala, uvijek možeš hodati pažljivo. Ako si došla do kraja puta u vezi, ali ne znaš kako to reći, ova karta je tu da te podsjeti da slijediš svoje srce u 2025. godini.