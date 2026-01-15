Sve što trebaš znati o kineskom horoskopu: Kako odrediti koji si znak

Duboko ukorijenjen u kineskoj kulturi i filozofiji, kineski horoskop nudi fascinantan uvid u karakter, a njegova popularnost i danas ne jenjava diljem Azije i svijeta

Kineski horoskop, poznat i kao Sheng Xiao (生肖), drevni je astrološki sustav koji se temelji na lunarnom kalendaru i ciklusu od dvanaest godina, pri čemu svaku godinu predstavlja jedna životinja. Za razliku od zapadnog zodijaka koji se oslanja na mjesečna zviježđa, kineski sustav povezuje osobine ličnosti, sudbinu, pa čak i kompatibilnost s godinom rođenja.

Legenda o nebeskoj utrci

Podrijetlo kineskog horoskopa objašnjava se kroz popularnu legendu o "velikoj utrci". Prema predaji, mitski Car od žada, vladar nebesa, odlučio je organizirati utrku kako bi odredio poredak životinja u kalendaru. Prvih dvanaest stvorenja koja prijeđu široku rijeku i stignu do nebeskih vrata dobit će čast da po njima bude nazvana jedna godina.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lukavi štakor, svjestan da nije dobar plivač, zamolio je dobrodušnog bivola da ga prenese preko rijeke. Tik pred ciljem, štakor je skočio s bivolovih leđa i prvi stigao pred cara, osiguravši tako prvo mjesto u zodijaku. Vrijedni bivol stigao je drugi. Snažni tigar, boreći se s jakim strujama, završio je treći, a okretni zec četvrti, skačući s kamena na kamen. Peti je stigao moćni zmaj koji je putem zastao kako bi donio kišu seljanima. Iza njega, skrivena u konjskom kopitu, došuljala se zmija, koja je preplašila konja i zauzela šesto mjesto, dok je konj završio kao sedmi. Koza, majmun i pijetao prešli su rijeku zajedno na splavi, pa su nagrađeni osmim, devetim i desetim mjestom. Vjeran pas, iako odličan plivač, zadržao se igrajući se u vodi i stigao jedanaesti. Posljednja je stigla svinja, koja je putem ogladnjela, pojela obrok i odspavala.

Kako odrediti svoj znak i koja su njegova obilježja?

Vaš znak u kineskom horoskopu određuje se prema godini rođenja, no postoji jedna važna napomena. Kineska nova godina ne počinje prvog siječnja, već se njezin datum mijenja svake godine i pada između 21. siječnja i 20. veljače. Zbog toga osobe rođene u siječnju ili početkom veljače često pripadaju znaku iz prethodne godine. Najlakši način za provjeru je korištenje online kalkulatora koji će vam točno odrediti znak na temelju datuma rođenja.

Svaka životinja u zodijaku posjeduje jedinstvene osobine koje, prema vjerovanju, prenosi na ljude rođene u njezinoj godini.

Shutterstock

Štakor

Godine rođenja: 1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.

Inteligentni, snalažljivi i šarmantni. Štakori su ambiciozni i brzo razmišljaju, što im pomaže u rješavanju problema. Najbolje se slažu s bivolom, zmajem i majmunom.

Bivol

Godine rođenja: 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.

Pouzdani, strpljivi i marljivi. Bivoli su simbol snage i odlučnosti. Cijene poštenje i odgovornost, a najbolji partneri su im štakor, zmija i pijetao.

Tigar

Godine rođenja: 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.

Hrabri, samouvjereni i strastveni vođe. Tigrovi su nepredvidivi i vole avanturu, a njihova karizma privlači druge. U harmoničnim su odnosima s konjem, psom i svinjom.

Zec

Godine rođenja: 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.

Nježni, suosjećajni i umjetnički nastrojeni. Zečevi su poznati po svojoj diplomaciji i ljubaznosti te izbjegavaju sukobe. Odlično se slažu s kozom, svinjom i psom.

Zmaj

Godine rođenja: 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2024.

Karizmatični, moćni i sretni. Zmaj je jedino mitsko biće u zodijaku i simbol je uspjeha i ambicije. Najkompatibilniji su s pijetlom, štakorom i majmunom.

Zmija

Godine rođenja: 1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013., 2025.

Mudre, intuitivne i tajanstvene. Zmije su strateški mislioci koji se oslanjaju na vlastitu intuiciju. Njihovi idealni partneri su majmun, bivol i pijetao.

Konj

Godine rođenja: 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014., 2026.

Energični, neovisni i slobodoljubivi. Konji su puni entuzijazma, vole putovanja i avanture. Najbolje se slažu s kozom, tigrom i psom.

Koza

Godine rođenja: 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015., 2027.

Kreativne, smirene i suosjećajne. Ljudi rođeni u godini koze su blage naravi i imaju izraženu umjetničku crtu. Slažu se s konjem, zecom i svinjom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Majmun

Godine rođenja: 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016., 2028.

Inteligentni, znatiželjni i duhoviti. Majmuni su prilagodljivi i vješti u rješavanju izazova, a njihov šarm ih čini popularnima. Najbolji odnosi su im sa zmijom, štakorom i zmajem.

Pijetao

Godine rođenja: 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017., 2029.

Samouvjereni, marljivi i organizirani. Pijetlovi su poznati po svojoj točnosti i iskrenosti, a često teže savršenstvu. Najbolje se slažu sa zmajem, bivolom i zmijom.

Pas

Godine rođenja: 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018., 2030.

Odan, pošten i pravedan. Psi su iznimno vjerni prijatelji i partneri, zaštitnički nastrojeni prema onima koje vole. Najveću kompatibilnost ostvaruju sa zecom, tigrom i konjem.

Svinja

Godine rođenja: 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019., 2031.

Dobrodušna, velikodušna i iskrena. Svinje su poznate po svojoj empatiji i blagoj naravi, a cijene miran i skladan život. Najbolji partneri su im tigar, zec i koza.

Više od samih životinja: Pet elemenata

Osim dvanaest životinja, kineska astrologija uključuje i pet elemenata: drvo, vatru, zemlju, metal i vodu. Svaka godina povezana je s jednom životinjom i jednim elementom, stvarajući jedinstvene kombinacije koje se ponavljaju svakih 60 godina. Elementi dodatno definiraju osobnost i sudbinu, dajući svakom znaku specifične nijanse.

Kineski horoskop tako ostaje ne samo fascinantan prozor u drevnu kulturu, već i alat za bolje razumijevanje sebe i drugih. Iako nije znanstveno dokazan, mnogi pronalaze da se osobine znakova iznenađujuće podudaraju s njihovim karakterom, koristeći ga kao vodič za samorefleksiju i osobni rast.