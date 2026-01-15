Sve što trebaš znati o kineskom horoskopu: Kako odrediti koji si znak
Kineski horoskop, poznat i kao Sheng Xiao (生肖), drevni je astrološki sustav koji se temelji na lunarnom kalendaru i ciklusu od dvanaest godina, pri čemu svaku godinu predstavlja jedna životinja. Za razliku od zapadnog zodijaka koji se oslanja na mjesečna zviježđa, kineski sustav povezuje osobine ličnosti, sudbinu, pa čak i kompatibilnost s godinom rođenja.
Legenda o nebeskoj utrci
Podrijetlo kineskog horoskopa objašnjava se kroz popularnu legendu o "velikoj utrci". Prema predaji, mitski Car od žada, vladar nebesa, odlučio je organizirati utrku kako bi odredio poredak životinja u kalendaru. Prvih dvanaest stvorenja koja prijeđu široku rijeku i stignu do nebeskih vrata dobit će čast da po njima bude nazvana jedna godina.
Lukavi štakor, svjestan da nije dobar plivač, zamolio je dobrodušnog bivola da ga prenese preko rijeke. Tik pred ciljem, štakor je skočio s bivolovih leđa i prvi stigao pred cara, osiguravši tako prvo mjesto u zodijaku. Vrijedni bivol stigao je drugi. Snažni tigar, boreći se s jakim strujama, završio je treći, a okretni zec četvrti, skačući s kamena na kamen. Peti je stigao moćni zmaj koji je putem zastao kako bi donio kišu seljanima. Iza njega, skrivena u konjskom kopitu, došuljala se zmija, koja je preplašila konja i zauzela šesto mjesto, dok je konj završio kao sedmi. Koza, majmun i pijetao prešli su rijeku zajedno na splavi, pa su nagrađeni osmim, devetim i desetim mjestom. Vjeran pas, iako odličan plivač, zadržao se igrajući se u vodi i stigao jedanaesti. Posljednja je stigla svinja, koja je putem ogladnjela, pojela obrok i odspavala.
Kako odrediti svoj znak i koja su njegova obilježja?
Vaš znak u kineskom horoskopu određuje se prema godini rođenja, no postoji jedna važna napomena. Kineska nova godina ne počinje prvog siječnja, već se njezin datum mijenja svake godine i pada između 21. siječnja i 20. veljače. Zbog toga osobe rođene u siječnju ili početkom veljače često pripadaju znaku iz prethodne godine. Najlakši način za provjeru je korištenje online kalkulatora koji će vam točno odrediti znak na temelju datuma rođenja.
Svaka životinja u zodijaku posjeduje jedinstvene osobine koje, prema vjerovanju, prenosi na ljude rođene u njezinoj godini.
Štakor
Godine rođenja: 1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.
Inteligentni, snalažljivi i šarmantni. Štakori su ambiciozni i brzo razmišljaju, što im pomaže u rješavanju problema. Najbolje se slažu s bivolom, zmajem i majmunom.
Bivol
Godine rođenja: 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.
Pouzdani, strpljivi i marljivi. Bivoli su simbol snage i odlučnosti. Cijene poštenje i odgovornost, a najbolji partneri su im štakor, zmija i pijetao.
Tigar
Godine rođenja: 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.
Hrabri, samouvjereni i strastveni vođe. Tigrovi su nepredvidivi i vole avanturu, a njihova karizma privlači druge. U harmoničnim su odnosima s konjem, psom i svinjom.
Zec
Godine rođenja: 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.
Nježni, suosjećajni i umjetnički nastrojeni. Zečevi su poznati po svojoj diplomaciji i ljubaznosti te izbjegavaju sukobe. Odlično se slažu s kozom, svinjom i psom.
Zmaj
Godine rođenja: 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2024.
Karizmatični, moćni i sretni. Zmaj je jedino mitsko biće u zodijaku i simbol je uspjeha i ambicije. Najkompatibilniji su s pijetlom, štakorom i majmunom.
Zmija
Godine rođenja: 1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013., 2025.
Mudre, intuitivne i tajanstvene. Zmije su strateški mislioci koji se oslanjaju na vlastitu intuiciju. Njihovi idealni partneri su majmun, bivol i pijetao.
Konj
Godine rođenja: 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014., 2026.
Energični, neovisni i slobodoljubivi. Konji su puni entuzijazma, vole putovanja i avanture. Najbolje se slažu s kozom, tigrom i psom.
Koza
Godine rođenja: 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015., 2027.
Kreativne, smirene i suosjećajne. Ljudi rođeni u godini koze su blage naravi i imaju izraženu umjetničku crtu. Slažu se s konjem, zecom i svinjom.
Majmun
Godine rođenja: 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016., 2028.
Inteligentni, znatiželjni i duhoviti. Majmuni su prilagodljivi i vješti u rješavanju izazova, a njihov šarm ih čini popularnima. Najbolji odnosi su im sa zmijom, štakorom i zmajem.
Pijetao
Godine rođenja: 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017., 2029.
Samouvjereni, marljivi i organizirani. Pijetlovi su poznati po svojoj točnosti i iskrenosti, a često teže savršenstvu. Najbolje se slažu sa zmajem, bivolom i zmijom.
Pas
Godine rođenja: 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018., 2030.
Odan, pošten i pravedan. Psi su iznimno vjerni prijatelji i partneri, zaštitnički nastrojeni prema onima koje vole. Najveću kompatibilnost ostvaruju sa zecom, tigrom i konjem.
Svinja
Godine rođenja: 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019., 2031.
Dobrodušna, velikodušna i iskrena. Svinje su poznate po svojoj empatiji i blagoj naravi, a cijene miran i skladan život. Najbolji partneri su im tigar, zec i koza.
Više od samih životinja: Pet elemenata
Osim dvanaest životinja, kineska astrologija uključuje i pet elemenata: drvo, vatru, zemlju, metal i vodu. Svaka godina povezana je s jednom životinjom i jednim elementom, stvarajući jedinstvene kombinacije koje se ponavljaju svakih 60 godina. Elementi dodatno definiraju osobnost i sudbinu, dajući svakom znaku specifične nijanse.
Kineski horoskop tako ostaje ne samo fascinantan prozor u drevnu kulturu, već i alat za bolje razumijevanje sebe i drugih. Iako nije znanstveno dokazan, mnogi pronalaze da se osobine znakova iznenađujuće podudaraju s njihovim karakterom, koristeći ga kao vodič za samorefleksiju i osobni rast.