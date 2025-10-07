Strijelac
Strijelac

Strijelac

Žena.hr
7. listopada 2025.

Posao

★★★★☆

Ni u čemu nemojte pretjerivati. Okolnosti će vam ići u prilog ako budete slijedili prirodu stvari.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Ne inzistirajte na detaljima.

