28. kolovoza 2025.

Posao

★★★☆☆

Neki će danas donositi važne odluke povezane s karijerom ili s nečim što će utjecati na njihov status.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Budite realni.

