Midi suknje su favorit jeseni – evo koje modele biramo za posao

Jesen donosi povratak u poslovnu rutinu, ali i priliku za osvježenje garderobe. Midi suknje vraćaju se kao ključni komad koji spaja eleganciju i praktičnost u svakodnevnim uredskim kombinacijama

Stiže rujan, a s njim i povratak u radnu rutinu. Nakon bezbrižnih ljetnih dana vrijeme je da se vratimo u realnost, ali to ne znači da moramo odustati od stylish modnih kombinacija. Novi modni favoriti olakšat će povratak na posao, a među ključnim komadima u poslovnoj garderobi i ove se sezone ističu midi suknje. Uvijek trendi, elegantne i svestrane, one su klasik koji nikada ne izlazi iz mode.

Ove jeseni trendovi su raznoliki pa će svaka žena s lakoćom pronaći model po svom ukusu. Plisirane midi suknje donose sofisticiranost i lakoću pokreta, dok asimetrični krojevi unose dašak edgy note u poslovni look. Traper suknje idealne su za casual petke i opuštene uredske kombinacije, a kožne varijante – posebno u brušenoj koži – daju outfitu dozu luksuza i samopouzdanja.

Velika prednost midi suknje je što se može kombinirati na bezbroj načina. Uz klasičnu košulju ili tanku dolčevitu izgleda profesionalno, dok u kombinaciji s blejzerom stvara sofisticiran i upečatljiv poslovni look. Za ležerniji dojam možeš je nositi s pletivom i gležnjačama, a za elegantniji izgled sa ženstvenim salonkama ili čizmama do koljena. U kombinaciji s tankim remenom dodatno naglašava struk i stvara ženstvenu siluetu.

U nastavku smo izdvojile najbolje midi suknje iz aktualne high street ponude – od klasičnih do trendi modela – koje će tvoju jesensku poslovnu garderobu podići na višu razinu.

