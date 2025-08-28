Za romantične jesenske večeri: Ovo su najbolji filmovi za parove

Jesen donosi prohladne večeri, a ništa ne grije bolje od ušuškavanja pod dekicom uz dobar romantični film. Ovi naslovi savršeni su za zajedničko uživanje, smijeh, suze i podsjećanje na ljepotu ljubavi

Nema boljeg načina za bijeg od svakodnevice nego uz dobar romantični film i voljenu osobu. A kako stiže jesen i s njom prohladne večeri, filmovi postaju savršeno društvo za ušuškavanje pod dekicom i stvaranje toplog, intimnog ugođaja kod kuće. Romantične priče donose emocije, smijeh, suze i podsjećaju nas na ljepotu ljubavi u svim njenim oblicima. Ako planiraš filmsku večer udvoje, donosimo nekoliko prijedloga koji spajaju klasiku, suvremene romanse i lagane komedije. Neke od ovih filmova možeš pogledati i na platformi Voyo .

Naše prijedloge romantičnih filmova za parove otkrij u nastavku:

Četiri vjenčanja i sprovod (Four Weddings and a Funeral, 1994.)

Charles (Hugh Grant) engleski je neženja koji s neskrivenom radoznalošću prisustvuje vjenčanjima svojih prijatelja, razmišljajući o vlastitoj budućnosti. Na jednom od tih vjenčanja, u filmu Četiri vjenčanja i sprovod, susreće Carrie (Andie MacDowell), Amerikanku koja mu osvaja srce nakon samo jedne noći provedene zajedno. Iako ona pristupa njihovom susretu sasvim ležerno, za Charlesa to postaje početak nečeg dubljeg. Unatoč saznanju da je Carrie zaručena, njihova veza nastavlja se i na sljedećem vjenčanju. Film Četiri vjenčanja i sprovod na briljantan način miješa britanski humor i romantične elemente, dok istovremeno postavlja pitanja o ljubavi, predanosti i prilikama koje život pruža. Ovaj filmski hit, uz sjajne izvedbe Granta i MacDowell, ostao je jedan od najpoznatijih primjera žanra romantične komedije, čineći Četiri vjenčanja i sprovod klasičnim djelom koje ni danas nije izgubilo na svojoj privlačnosti.

Francuski poljubac (French Kiss, 1995.)

Romantična komedija Francuski poljubac redatelja Lawrencea Kasdana prati avanturu Kate (Meg Ryan) koja je ludo zaljubljena u svog zaručnika Charlieja (Timothy Hutton), no Charlie se nikako ne može odlučiti za brak. Charlie sam odlazi u Pariz na kongres i tamo se zaljubljuje u Francuskinju Juliette (Susan Anbeh). Francuski poljubac prati Kate koja odlučno kreće za njim kako bi spasila svoju vezu. Putem upoznaje Luca (Kevin Kline), simpatičnog prevaranta i sitnog lopova, s kojim nevoljko stvara savez. U Parizu ju dočeka niz suludih događaja dok se bori vratiti svoju ljubav. Sama, očajna i bez putovnice Kate luta Parizom i opet nailazi na Luca i još jednom udružuju snage. U duhu klasičnih američkih romantičnih komedija, film Francuski poljubac istovremeno nudi humor, romantiku i dramu, dok se likovi zapliću u seriju komičnih i neočekivanih situacija.

Afera Thomasa Crowna (The Thomas Crown Affair, 1999.)

Intrigantna priča Thomasa Crowna (Pierce Brosnan), milijardera čiji je život ispunjen svime osim izazovima. Kako bi pobijedio dosadu, u filmu Afera Thomasa Crowna, Thomas se okreće krađi umjetnina, a njegov najnoviji pothvat uključuje krađu dragocjene Monetove slike. Jedina koja sumnja u njega je lukava Catherine Banning (Rene Russo), čija je zadaća vratiti ukradenu sliku. Međutim, njihov profesionalni odnos komplicira se kada se između njih razvije romantična veza. Afera Thomasa Crowna je priča o krađi i intrigama i o igri mačke i miša između dvoje izvanredno sposobnih i privlačnih protagonista koji se nalaze u središtu ovog napetog filma. Redatelj John McTiernan uspješno je režirao ovaj remake, Afera Thomasa Crowna, pružajući publici novi pogled na klasičnu priču s izvanrednim izvedbama Brosnana i Russo.

Jesen u New Yorku (Autumn in New York, 2000.)

Jesen u New Yorku je dirljiva priča o ljubavi koja prkosi vremenu, pravilima i očekivanjima. Will Keane, karizmatični vlasnik restorana i nepopravljivi zavodnik, uživa u prolaznim vezama sve dok ne upozna Charlotte Fielding, mladu umjetnicu s dušom punom strasti i željom za životom. Njihov susret u magičnom okruženju jesenjeg New Yorka donosi neočekivanu privlačnost i otvara vrata emocijama koje nitko od njih nije očekivao. Iako Charlotte skriva tragičnu tajnu – terminalnu bolest koju je naučila prihvaćati s hrabrošću – njihova veza postaje izazov za oboje. Will, poznat po tome što bježi od dubokih emocija, počinje preispitivati vlastite vrijednosti dok provodi dane s Charlotte, koja ga inspirira da doživi pravu ljubav po prvi put. Jesen u New Yorku nije samo priča o ljubavi, već i o hrabrosti, promjeni i trenutku kada shvatimo da je svaki trenutak dragocjen. Ovaj film vas vodi kroz čaroliju jeseni u New Yorku, gdje svaki list koji pada i svaki zalazak sunca pričaju priču o ljubavi koja može promijeniti život, čak i kada traje samo jedan trenutak.

Dok nas jackpot ne rastavi (What Happens in Vegas, 2008.)

U romantičnoj komediji Dok nas jackpot ne rastavi Jack Fuller (Ashton Kutcher) i Joy McNally (Cameron Diaz) započinju brak nakon pijane noći, a njihova odluka da se rastanu mijenja se kad Jack osvoji tri milijuna dolara u kasinu. Jack, nespreman za ozbiljnu vezu, i Joy, koja je nedavno prekinula zaruke, moraju pružiti pravu šansu braku kako bi dobili rastavu. Cameron Diaz i Ashton Kutcher pružaju gledateljima neodoljivu kemiju dok istražuju ljubav i životne izazove. Dok nas jackpot ne rastavi donosi smijeh, napetost i toplinu kroz priču o neočekivanim putevima koje ljubav može uzeti. Dok nas jackpot ne rastavi nudi gledateljima nezaboravnu priču o ljubavi, sreći i šansi koja se može naći u najneočekivanijim situacijama.

Ljubav i ostale droge (Love & Other Drugs, 2010.)

U dirljivoj komediji Ljubav i ostale droge Anne Hathaway tumači lik Maggie, mlade žene koja se ne predaje unatoč zdravstvenim izazovima. Jamie Randall (Jake Gyllenhaal), njezina muška inačica, osvaja šarmom i uspijeva u nemilosrdnom svijetu prodaje farmaceutskih proizvoda. Iznenadna veza između Maggie i Jamieja evoluira u nešto dublje, otkrivajući da ih je opila najjača droga od svih - ljubav. Ljubav i ostale droge isprepliće humor, romansu i emotivnu priču o životu, ljubavi i izazovima. Anne Hathaway donosi svoj šarm i emotivnu dubinu ulozi Maggie, dok Jake Gyllenhaal iznenađuje svojom neumoljivom privlačnošću. Ljubav i ostale droge pruža gledateljima nezaboravno iskustvo otkrivanja prave vrijednosti ljubavi i životnih izbora.

Veza bez obaveza (Friends with Benefits, 2011.)

Romantična komedija s Milom Kunis i Justinom Timberlakeom. Priča prati dvoje prijatelja koji se odluče upustiti u fizičku vezu bez emocija – no ubrzo otkrivaju da granica između prijateljstva i ljubavi nije tako jednostavna. Zabavan i lagan film, idealan za večer ispunjenu smijehom i romantikom.

Neka bolji pobijedi (This Means War, 2012.)

Reese Witherspoon, Chris Pine i Tom Hardy donose laganu, zabavnu romantičnu komediju. Radnja se vrti oko dvoje najboljih prijatelja i CIA agenata koji se zaljubljuju u istu ženu. Romansa, humor i akcijski elementi čine ga idealnim izborom ako želiš nešto razigrano i smiješno.

Tražeći ljubav za kraj svijeta (Seeking a Friend for the End of the World, 2012.)

Steve Carell i Keira Knightley glume dvoje stranaca koji se upoznaju neposredno prije apokalipse. Dok svijet broji posljednje dane, oni kreću na zajedničko putovanje koje neočekivano prerasta u dirljivu ljubavnu priču. Spoj humora, melankolije i romantike čini ovaj film savršenim za parove koji vole promišljene priče.

Tu sam pred tobom (Me Before You, 2016.)

Priča temeljena na bestseleru JoJo Moyes – Tu sam pred tobom donosi dirljivu priču o Lou (Emilia Clarke), jednostavnoj djevojci koja postaje njegovateljica imućnom Willu (Sam Claflin), ostavljenom paraliziranim nakon nesreće. Ovaj emotivni film, istražuje kako se njihovi životi prepliću na neočekivane načine. Lou, čija vedra narav počinje nestajati pod teretom Willlovog pesimizma, polako mu pomaže pronaći ljepotu u novoj realnosti i dokazati da je život više od onoga što on misli. Will pretvara svoju duboku bol u inspiraciju za novi početak s Lou. Film je dostupan na platformi Voyo.

Neočekivana ljubav (Hampstead, 2017.)

Inspiriran istinitom pričom, film Neočekivana ljubav donosi humorističnu i toplu priču o pronalasku ljubavi na najneočekivanijim mjestima. Glavni likovi, usmjereni na svoje karijere i osobne ciljeve, susreću se slučajno, ne shvaćajući da će taj susret promijeniti njihove živote. Kroz niz smiješnih i dirljivih događaja, Neočekivana ljubav istražuje kako se prava ljubav može pojaviti kad je najmanje očekujemo. Svaki korak njihove priče otkriva da su predodžbe o ljubavi često daleko od stvarnosti, a Neočekivana ljubav postaje putovanje puno otkrivanja, prihvaćanja i radosti pronađene u zajedničkim trenucima. Kako se likovi suočavaju s izazovima i razlikama, u filmu Neočekivana ljubav naglašava se važnost otvorenosti, komunikacije i smisla za humor u gradnji trajne veze. Film Neočekivana ljubav ne samo da zagrijava srca gledatelja svojom pričom, već i podsjeća na snagu ljubavi da premosti prepreke, uči nas vrijednim lekcijama o životu i ljubavi.

Kišni dan u New Yorku (A Rainy Day in New York, 2019.)

Romantična komedija Kišni dan u New Yorku prati Ashleigh (Elle Fanning) i njezinu avanturu u New Yorku, gdje za studentske novine treba intervjuirati poznatog redatelja Rollanda Pollarda (Liev Schreiber). Tijekom svog boravka, Ashleigh upoznaje scenarista Teda (Jude Law) i glumca Francisca Vegu (Diego Luna), što dovodi do niza neočekivanih događaja. Film Kišni dan u New Yorku istražuje kako javnost može zamagliti granicu između stvarnog i izmišljenog. Osim humorističnog i toplog pogleda na ljubav, ambicije i identitet, film Kišni dan u New Yorku nudi zanimljive dinamične kulise New Yorka. Kroz vlastito iskustvo Ashleigh shvaća složenost života i ljubavi, dok Kišni dan u New Yorku osvjetljava čari i zamke velikog grada. Film je isprepleten romansom, komedijom i malim životnim lekcijama, čineći ga nezaboravnim iskustvom koje odjekuje stvarnošću i maštom.

Zelena polja ljubavi (Wild Mountain Thyme, 2020.)

Zelena polja ljubavi priča je o Anthonyju i Rosemary, čije ljubavne iskre snažno gore unatoč obiteljskoj zavadi zbog zemlje koja leži između njihovih farmi. Ovaj romantični sukob odvija se na bujnim, zelenim poljima Irske, gdje se Anthony (Dornan) bori s omalovažavanjem svog oca i prijetnjama da će obiteljski posjed prepustiti svom američkom rođaku, Adamu. S druge strane, Rosemary (Blunt) nosi teret srama iz djetinjstva koji joj je Anthony nenamjerno prouzročio, ali njihova međusobna privlačnost je neporeciva i prijeti zapaliti zelena polja ljubavi svojom strašću. Rosemaryna majka, Aoife, svim snagama pokušava pomiriti obitelji, vjerujući u moć ljubavi iznad svega. No dramatičan obrat događa se kada Adam (Hamm) dolazi s planom zavesti Rosemary i odvesti je na brzinsko putovanje u Manhattan, nadajući se da će osvojiti njezino srce. Usprkos ovim preprekama, Zelena polja ljubavi ističu kako je prava ljubav neuništiva i sposobna prevladati sve nedaće. Anthonyjeva unutarnja borba za izražavanje svojih osjećaja prema Rosemary i njezina nepokolebljiva vjernost svojoj ljubavi čine srž ovog emocionalno nabijenog narativa.