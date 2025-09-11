INSPIRACIJA ZA JESEN
Posao
★★★☆☆
Oni koji su bili nagovarani da se doškoluju, danas će spoznati nešto o tome. Moguće je da će to onda i pokrenuti.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Putujte polako.
