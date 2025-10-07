Ribe
Ribe

Ribe

Žena.hr
7. listopada 2025.

Posao

★★★★☆

Teško ćete surađivati s drugima jer ćete stalno imati osjećaj da su grubi prema vama. Morate biti profesionalni.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Čuvajte se prehlade.

Pročitajte još o:
Horoskop RibeHoroskop Utorak
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe
Ribe