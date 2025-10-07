PREDIVNA MLADENKA
Posao
★★★★☆
Razum je ono što će vas odvesti naprijed i uz pomoć čega ćete nadvladati manje napetosti u poslu.
Zdravlje&savjet
★★★★★
Odmorite se popodne.
