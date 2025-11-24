SAVJET LIJEČNIKA
Posao
★★★★☆
Gotovo više od polovine vaših kolega danas će zabušavati na poslu. Kao da se to podrazumijeva.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Dopustite i vi sebi malo predaha. Zaslužujete ga.
