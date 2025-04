Pun Mjesec u Vagi: 4 znaka osjetit će promjene u ljubavnim vezama ovaj vikend

Dana 13. travnja, Mjesec će zasjati punim sjajem, podarivši nas svojom potpunom ljepotom. Nakon stresne sezone pomrčina, ovaj puni Mjesec u Vagi dolazi kako bi unio više unutarnjeg mira i ravnoteže u naš život. Pun Mjesec, koji se događa jednom mjesečno, predstavlja kulminaciju – točke koje donose jasnoću našim emocijama osvjetljavajući našu podsvijest.

Ovaj dar nam omogućuje da otpustimo ono što narušava našu unutarnju ravnotežu – i otvorimo prostor za nova, usklađenija iskustva koja dolaze s idućim mladim Mjesecom. Iako to često zvuči lakše nego što jest, pun Mjesec može donijeti velike promjene, otkrivajući ključne "aha!" trenutke. Budući da je ovo prvo lunacijsko razdoblje nakon sezone pomrčina, možemo se vratiti našim uobičajenim ritualima manifestacije i čišćenja – bez straha da ćemo ugroziti stabilnost.

Osim toga, Vaga je znak pravde i ravnoteže. Diplomacija je snažno prisutna u ovom znaku, a iako se to ponekad može doimati kao neodlučnost ili udovoljavanje drugima, ovaj pun Mjesec osvjetljava neravnotežu u moći – i pokazuje kako racionalnim rasuđivanjem možeš preuzeti odgovornost, za sebe i za druge. Vjerojatno ćeš primijetiti porast pasivne agresije, no to je samo podsjetnik da rješavanje sukoba zahtijeva iskrenu komunikaciju i sagledavanje svih strana priče kako bi pronašli ravnotežu. (Zar nije sjajno kad ti energija Vage podsjeti da je vrijeme za iskrene razgovore?)

Za najtočniju prognozu, pročitaj horoskop prema svom horoskopskom znaku. Sretno i neka ti ovaj puni Mjesec pomogne otpustiti ono što ti više ne služi – kako bi napravila prostor za ono što donosi ravnotežu.

Ovan

Zvijezde te usmjeravaju da dublje promotriš svoje odnose. Jesi li sama sebi nanijela rane jer nisi u potpunosti razumjeli druge? Odmakni se, pokušaj vidjeti situaciju iz njihove perspektive – i pitaj se odgovara li ti to još uvijek. Sada je vrijeme za traženje zajedničkog jezika, osobito ako ti je ego bio povrijeđen. Ne dopusti da te zamjerke zadrže – ti si ogledalo svojih odnosa. Poštuj druge onako kako želiš da i oni poštuju tebe.

Bik

Svemir te potiče da pronađeš ravnotežu u svakodnevnim rutinama. Razmisli gdje je su tvoja energija i vrijeme najbolje uloženi. Podržava li tvoje navike, ili te izbacuje iz ravnoteže? Možda privodiš kraju neki poslovni projekt – ponosi se svojim napretkom. Ovo je idealan trenutak da uskladiš svakodnevne navike s onim što ti doista donosi mir i zdravlje.

Blizanci

Na pomolu su nove strasti i romanse! No, sjeti se – umjerenost je ključ. Uživaj, ali ne pretjeruj. Ako ulaziš u novu vezu, pazi da nije jednostrana – ravnoteža je važna. Proslavi ono što te raduje i podijeli tu sreću s drugima. Vrijeme je da poštuješ ono što tvom srcu daje život.

Rak

Tvoja osjetljivost je trenutno pojačana. Možda te povrijeđuju obiteljski odnosi, ali nemoj dopustiti da se to zadrži u vama. Otpusti negativne osjećaje i razgovaraj s bližnjima. Uređenje doma moglo bi tii donijeti osjećaj mira i podrške. Uredi svoj prostor i pročisti um.

Lav

Vrijeme je da progovoriš! Držiš li nešto u sebi zbog tuđeg mira? Svemir te potiče da sve to izneš. Ako imaš napetosti s braćom ili sestrama, sada je prilika za zatvaranje tog poglavlja i dublje povezivanje. Obrati pažnju na neravnoteže u svakodnevici – kao što su putovanja ili rasporedi – i pokušaj ih pojednostaviti. Možda bi trebala isprobati nešto novo u svom susjedstvu.

Djevica

Tvoje financije dolaze u prvi plan. Zatvari jedno poglavlje i pripremi se za novo. Možda je vrijeme da postaviš novi budžet koji odgovara tvojim vrijednostima, no nemoj pretjerivati. Ovo je trenutak za redefiniranje onoga što ti je doista važno – kako bi mudro upravljala svojim resursima. Otpusti uvjerenja o vlastitoj vrijednosti koja ti možda nameću drugi.

Vaga

Stara verzija tebe nestaje – otvari se novom, autentičnijem sebi. Uz svu pažnju koju primaš – i dobru i lošu – iskoristi priliku da promisliš o tome kako se predstavljaš svijetu. Vrijeme je za slavlje i za priznavanje svega što te koči. Dopusti sebi da zasjaš!

Škorpion

Puni Mjesec osvjetljava put prema duhovnoj ravnoteži – vrijeme je za suočavanje s dubokim, intenzivnim spoznajama. Koji emocionalni teret još uvijek nosiš? Idealno je vrijeme da se povežeš sa svojim "tamnim ja" – prihvati i svjetlo i sjenu u sebi. Razvijaj odnos sa dijelovima sebe koje si skrivala ili si se bojala pokazati – oni ti mogu pomoći da rasteš.

Strijelac

Pun Mjesec stavlja fokus na tvoje društvene krugove. Vrijeme je da pronađeš ravnotežu i sklad u zajednici. Tvoja društvena svijest je pojačana – slušaj druge i steći ćeš nove uvide o vlastitom životu. Proslavi ljude koji te podržavaju i provedi vrijeme s njima. Možda ćeš doživjeti i važne uvide o svojim ciljevima – jesi li okružena ljudima koji ti zaista mogu pomoći da ih ostvariš?

Jarac

Ovaj pun Mjesec označava kulminaciju na tvom profesionalnom putu. Tvoje ambicije dolaze u fokus – razmisli ostvaruješ li ravnotežu između svojih ciljeva i podrške koju daješ drugima. Penješ li se sama ili podižeš i druge sa sobom? Moguća je povišica, promaknuće ili priznanje – ali samo ako si bila odlučna i predana svom radu. Sada je pravo vrijeme da preispitaš ravnotežu između posla i privatnog života.

Vodenjak

Pun Mjesec donosi ti nova spoznaje koje te tjeraju da sagledaš i drugu stranu priče. Vrijeme je da uravnotežiš svoja uvjerenja i otvoriš se pravednosti i kompromisu. Možda ćeš putovati ili se povezati s osobama koje će probuditi tvoju intelektualnu i kreativnu znatiželju. Dopusti njihovim pogledima da prošire tvoj svjetonazor.

Ribe

Ovaj pun Mjesec ti donosi emocionalnu slobodu. Moćan je trenutak za osobnu transformaciju jer dolaziš do jasnijeg uvida u to koliko drugi utječu na tvoj put. Nosiš li više nego što možeš podnijeti? Razmisli o zajedničkim iskustvima – jesu li odnosi u ravnoteži? Daješ li koliko i primaš? Ovo može označiti kraj – kraj stare verzije tebe, ili veze koja te je zadržavala. Otpustiti – i prigrli promjenu.