Žensko zdravlje u sjeni: Zašto liječnici teže prepoznaju bolesti kod žena?

Iako žene čine više od polovice pacijenata, moderna medicina desetljećima je svoje spoznaje temeljila gotovo isključivo na muškom tijelu. Klinička istraživanja, dijagnostički kriteriji i opisi simptoma često su oblikovani prema muškoj anatomiji i iskustvu bolesti, zbog čega se zdravstveni problemi kod žena nerijetko prepoznaju kasnije ili pogrešno tumače

Zamislite da s klasičnim simptomima srčanog udara dođete na hitni prijem, no umjesto hitne obrade, liječnik vaše stanje pripiše anksioznosti. Ili da godinama trpite bolove koje medicinski sustav otpisuje kao psihosomatske, da bi se na kraju ispostavilo da se radi o ozbiljnoj, ali "atipičnoj" bolesti. Za milijune žena diljem svijeta, ovo nije hipotetski scenarij, već surova stvarnost. Problem nije u "kompliciranosti" ženskog tijela, već u duboko ukorijenjenoj pristranosti medicinske znanosti koja je stoljećima kao normu uzimala isključivo muško tijelo.

Anatomija po mjeri muškarca

Korijeni ovog problema sežu duboko u povijest medicine. Od prvih anatomskih atlasa, poput onih Andreasa Vesaliusa iz 16. stoljeća, pa sve do modernih udžbenika, muško tijelo predstavljano je kao univerzalni, zadani model ljudskog bića. Ženska anatomija prikazivana je gotovo isključivo u kontekstu reproduktivnih organa, tretirajući je kao devijaciju ili varijaciju muškog standarda. Istraživanja pokazuju da su čak i danas u vodećim udžbenicima anatomije ilustracije muškog tijela dominantne u svim poglavljima osim onih o ginekologiji.

Ova androcentrična perspektiva stvorila je opasan presedan. Studenti medicine generacijama su učili o bolestima, simptomima i tretmanima na temelju muške fiziologije. Posljedica je nesvjesna pristranost: liječnici su trenirani da prepoznaju "klasične" simptome, a ti klasični simptomi su zapravo muški simptomi. Sve što odudara od tog obrasca proglašava se "atipičnim", što dovodi do kašnjenja u dijagnozi, pogrešnog liječenja i, u najgorem slučaju, fatalnih ishoda. Situaciju je dodatno pogoršala praksa isključivanja žena iz kliničkih ispitivanja lijekova, koja je u SAD-u zakonski prekinuta tek 1993. godine. Obrazloženje je bilo da bi hormonalne fluktuacije mogle "zakomplicirati" rezultate, čime je sigurnost i učinkovitost lijekova za polovicu populacije ostala neistražena.

Pexels

Kad moždani udar ne izgleda 'kako bi trebao'

Moždani udar jedan je od najdrastičnijih primjera kako rodna pristranost u medicinskoj dijagnostici može imati smrtonosne posljedice. Dok se studente uči prepoznavati klasične znakove poput oduzetosti jedne strane tijela, iskrivljenog lica i otežanog govora, žene često doživljavaju sasvim drukčije simptome. Među njima su iznenadna opća slabost, mučnina, štucanje, dezorijentacija ili jaka glavobolja. Budući da se ovi znakovi ne uklapaju u "udžbeničku" sliku, liječnici ih rjeđe povezuju s moždanim udarom. Istraživanja potvrđuju da žene imaju čak 33 posto veće izglede da im se u hitnoj službi postavi pogrešna dijagnoza moždanog udara.

Slična je situacija i sa srčanim udarom, vodećim uzrokom smrti kod žena. Umjesto prepoznatljive boli u prsima koja se širi u lijevu ruku, žene češće osjećaju bol u leđima, čeljusti ili trbuhu, uz simptome poput umora i kratkog daha. Takve se tegobe prečesto otpisuju kao posljedica stresa, probavnih smetnji ili anksioznosti, zbog čega žene imaju 50 posto veće šanse za pogrešnu početnu dijagnozu.

Pexels

Put prema ravnopravnoj medicini

Od povijesnog etiketiranja ženskih tegoba kao "histerije" do suvremenog fenomena poznatog kao medicinski "gaslighting", gdje se pacijentice uvjerava da su njihovi stvarni fizički simptomi "u njihovoj glavi", žene se suočavaju sa sustavom koji njihovu bol i iskustvo sustavno umanjuje. Jedna velika danska studija pokazala je da se ženama dijagnoza za stotine bolesti, uključujući rak i dijabetes, postavlja u prosjeku četiri godine kasnije nego muškarcima.

Unsplash

Promjena je spora, ali nužna. Moderni pristup zahtijeva integraciju rodno specifične medicine u sve razine medicinske edukacije. Liječnici budućnosti moraju naučiti da simptomi koji su "atipični" za muškarce mogu biti potpuno tipični za žene. Prepoznavanje da postoje dva spola s različitim, ali jednako važećim fiziologijama, prvi je korak prema medicini koja će prestati gledati polovicu čovječanstva kao iznimku od pravila.