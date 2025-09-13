Ovan
Ovan

Ovan

13. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

Danas je bolje da ne prezentirate svoje kreativne ideje, jer bi moglo doći do neravnoteže i nesporazuma.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Oprezno s medikamentima.

