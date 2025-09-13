Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura

Ove godine su posebno popularne bordo i smeđe nijanse, a uvijek se mogu pronaći haljine i u klasičnim, neutralnim bojama poput bež, sive, tamnoplave i crne

Pletena haljina jedan je od najpoželjnijih komada dolaskom jeseni. Udobne, svestrane, elegantne, idealne su za prijelazno razdoblje. Nosive su u gotovo svakoj prilici - od kave s prijateljicama do romantične večeri s partnerom.

Osim što su izrazito tople, istovremeno su i praktične pa će njihov rastezljiv materijal istaknuti figuru. Pletena haljina idealan je spoj ležernosti i elegancije, a ovogodišnja ponuda u high street trgovinama je zaista raznolika.

Od rebrastog uzorka, do midi i mini dužina - izbor je velik. Ove godine su posebno popularne bordo i smeđe nijanse, a uvijek se mogu pronaći haljine i u klasičnim, neutralnim bojama poput bež, sive, tamnoplave i crne. Osim haljina iz novih kolekcija, i na popustu se mogu pronaći efektni modeli.

Reserved - 10,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 25,99 €

Zara - 27,99 €

Mohito - 29,99 €

Mohito - 22,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 29,99 €

Sinsay - 6,99 €