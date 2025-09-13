Moda
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura

13. rujna 2025.
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Sinsay
Ove godine su posebno popularne bordo i smeđe nijanse, a uvijek se mogu pronaći haljine i u klasičnim, neutralnim bojama poput bež, sive, tamnoplave i crne

Pletena haljina jedan je od najpoželjnijih komada dolaskom jeseni. Udobne, svestrane, elegantne, idealne su za prijelazno razdoblje. Nosive su u gotovo svakoj prilici - od kave s prijateljicama do romantične večeri s partnerom. 

Osim što su izrazito tople, istovremeno su i praktične pa će njihov rastezljiv materijal istaknuti figuru. Pletena haljina idealan je spoj ležernosti i elegancije, a ovogodišnja ponuda u high street trgovinama je zaista raznolika. 

Od rebrastog uzorka, do midi i mini dužina - izbor je velik. Ove godine su posebno popularne bordo i smeđe nijanse, a uvijek se mogu pronaći haljine i u klasičnim, neutralnim bojama poput bež, sive, tamnoplave i crne. Osim haljina iz novih kolekcija, i na popustu se mogu pronaći efektni modeli. 

Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Reserved - 10,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Reserved - 17,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Reserved - 25,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Zara - 27,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Mohito - 29,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Mohito - 22,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Mango - 22,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Mango - 29,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Sinsay - 6,99 €
Pletene haljine simbol su jesenskog stila, izdvojili smo 10 efektnih modela do 30 eura
Sinsay - 14,99 €

Pletene Haljine
