Ovan
Ovan

Ovan

Žena.hr
29. rujna 2025.

Posao

Svi poslovi povezani s ljepotom i estetikom općenito, danas će vam ići od ruke. Čak ćete i u financijskim temama težiti finoći.

Zdravlje&savjet

Otvoren znači biti strpljiv.

