Horoskop za ponedjeljak: Vage će se posvetiti bližnjima, lavovi trebaju stati na loptu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Suzdržite se od suvišnih komentara i bit će dobro i vama i drugoj strani. U protivnom, bit će vam malo žao. POSAO: Svi poslovi povezani s ljepotom i estetikom općenito, danas će vam ići od ruke. Čak ćete i u financijskim temama težiti finoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Otvoren znači biti strpljiv.

Bik

LJUBAV: Neke će brinuti samoća, pa će utjehu potražiti u neobaveznom brbljanju uz kavicu. Bit će im zabavno, ali odnosi su površni. POSAO: Doći će do konačnog definiranja uvjeta pod kojim surađujete s novim ili mladim suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite pregrubi.

Blizanci

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će napokon shvatiti što želi ili će biti obratno. U tom kontekstu vi ćete se postaviti na nov način. POSAO: Stvaraju se uvjeti za jednu sponzorsku suradnju koja vas veseli. Poradit ćete na definiranju detalja. ZDRAVLJE&SAVJET: Krećite se među ljudima.

Rak

LJUBAV: Zanemarit ćete pitanja koja su vas mučila i u pozitivnom duhu nastavljate dalje. Shvaćate da je takav pristup zdraviji. POSAO: Vjerojatno ćete se zateći u frustrirajućem položaju jer će vaši šefovi vući na jednu, a vi na drugu stranu. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je glavobolja.

Lav

LJUBAV: Ne morate toliko analizirati što ste postigli kod druge strane. Ona će vam sama pokazati što osjeća. POSAO: U poslovanju s mladima ili s novim suradnicima vi ćete pokazati smisao za razumijevanje i sklad. ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno zastanite.

Djevica

LJUBAV: Konačno će vam postati sasvim jasno kako bi trebao izgledati vaš idealni partner. Prema toj slici, vi ćete tražiti. POSAO: Zaposleni u uslužnim djelatnostima danas će jednu fazu svog rada privesti kraju. Kod ostalih će sve biti uobičajeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na ljude oko sebe.

Vaga

LJUBAV: Niste sigurni da li prići jednoj osobi do koje vam je stalo. Nekako vam se ne da. U pravu ste. Pričekajte koji dan. POSAO: Neće se događati ništa posebno novo na poslu. I dalje radite više od drugih jer posla ima i previše. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se bližnjima.

Škorpion

LJUBAV: Neki će razmišljati kako bi izgledao njihov ljubavni život u drukčijim okolnostima. Shvatit će da je i ovako dobro. POSAO: Nećete biti sigurni kako napraviti jedan posao, a nemate koga pitati. Uz to, bit će i mnogo zadataka. Morate se sami snaći. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzbuđujte se oko ničega.

Strijelac

LJUBAV: Danas se nemojte zbuniti ako povremeno osjetite deziluzioniran ili depresivnost. Ova malodušnost prolazna je. Voljeni ste. POSAO: Ne gradite kule u zraku, nego se držite provjerenih shema. Možda vam je malo dosadno, ali to sad prolazi. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerajte se.

Jarac

LJUBAV: Oni u vezama nastojat će obogatiti svoj seksualni život, dakako s partnerom. Oni koji su sami, potražit će neki erotski film. POSAO: Stići će vam temeljito izvješće o financijskim rezultatima ili o vašoj osobnoj zaradi koja neće biti zanemariva. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Vodenjak

LJUBAV: Imate dobar vjetar u leđa, partner vas voli, vi ste zadovoljni. Ako ste još sami, rado će vas prihvatiti u društvu. POSAO: Neki će naći načina da se bolje povežu s inozemstvom ili će sklopiti jedan dogovor preko granice. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

Ribe

LJUBAV: Povezanost s voljenom osobom bit će jaka, a vi skloni da otvoreno pokazujete osjećaje. Bit će vam lijepo. POSAO: Kao da više ne sanjate o nečem velikom. To nije tipično za vas, ali je mudro. Privremeno ste postali skromni. ZDRAVLJE&SAVJET: Male melankolije.