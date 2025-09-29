Donosimo recepte za brunch - slatke i slane opcije u kojima će svi uživati

Brunch je već odavno postao više od običnog obroka – on je prilika za uživanje u dobroj hrani i opuštenoj atmosferi, bilo kod kuće ili u omiljenom kafiću. Spoj doručka i ručka daje bezbroj mogućnosti, od laganih zdravih opcija pa sve do gurmanskih zalogaja. Ako se pitaš što jesti za brunch, donosimo super ideje koje će ti pomoći da uživaš u svakom zalogaju

Brunch je postao omiljeni vikend ritual mnogih, predstavljajući savršen spoj doručka i ručka koji nam dopušta da se opustimo i uživamo u hrani bez žurbe. Ovaj obrok, čije ime potječe od engleskih riječi breakfast (doručak) i lunch (ručak), idealan je za kasna jutra vikendom ili praznicima. No, brunch je više od obroka; to je društveni događaj i prilika za druženje s obitelji i prijateljima uz raznovrsna jela i pića. Ako se pitaš što jesti za brunch, u nastavku ti donosimo nekoliko sjajnih prijedloga - od slanih do slatkih ideja.

Ideje za brunch

Kada planiraš brunch kod kuće, ključno je ponuditi raznolikost kako bi svatko pronašao nešto po svom ukusu. Dobar brunch trebao bi sadržavati kombinaciju slatkih i slanih jela, svježeg voća te toplih i hladnih napitaka.

Slane opcije za početak dana

Jaja su zvijezda svakog bruncha. Možeš ih pripremiti kao kremastu kajganu, klasična poširana jaja na tostu s avokadom ili kao popularnu shakshuku – jaja pečena u bogatom umaku od rajčice. Fritaje i quichevi su odličan izbor jer ih možeš pripremiti unaprijed i poslužiti mnoštvu ljudi. Ispuni ih sezonskim povrćem poput šparoga i špinata, dodaj sir po izboru i dobit ćeš jelo koje će sve oduševiti.

Osim jaja, ne zaboravi na složence, slane pite ili popularne američke breakfast burritose. Za jednostavniju varijantu, pripremi dasku sa suhomesnatim proizvodima, sirevima, svježim povrćem i različitim vrstama kruha.

Pexels

Slatke opcije za potpuno zadovoljstvo

Za slatki dio bruncha, palačinke i vafli su apsolutni favoriti. Posluži ih s raznim dodacima poput svježeg voća, javorovog sirupa, čokoladnog namaza ili grčkog jogurta. Francuski tost, poznat i kao prženice, također je izvrsna opcija, a možeš ga pripremiti i u obliku složenca koji se peče u pećnici.

Svježe pečena peciva poput muffina, cimet rolica, sconesa ili sočnog banana kruha unijet će toplinu i predivan miris u tvoj dom. Za zdraviju, ali jednako ukusnu alternativu, ponudi granolu s jogurtom i voćem ili chia puding.

Pića koja zaokružuju priču

Brunch nije potpun bez osvježavajućih pića. Svježe cijeđeni sokovi od naranče ili drugog sezonskog voća su obavezni, kao i neizostavna kava i čaj. Za svečaniju notu, pripremi klasičnu Mimozu miješanjem pjenušca i soka od naranče ili Bellini s pireom od breskve.

Brunch recepti

Evo nekoliko recepata koji će ti pomoći da pripremiš nezaboravan brunch kod kuće.

Shakshuka

Ovo aromatično jelo s Bliskog istoka savršeno je za dijeljenje i vizualno je vrlo atraktivno.

Sastojci:

1 žlica maslinovog ulja

1 nasjeckani luk

1 crvena paprika

2 češnja češnjaka

1 žličica kumina

1 žličica dimljene paprike

800 g pelata

4-6 jaja

sol

papar

svježi peršin

feta sir

Priprema:

U većoj tavi zagrij ulje te pirjaj luk i papriku dok ne omekšaju. Dodaj češnjak i začine te pirjaj još minutu. Ulij pelate, posoli, popapri i pusti da umak krčka 10-ak minuta.

Žlicom napravi udubine u umaku i u svaku razbij po jedno jaje. Poklopi i kuhaj 5-8 minuta, dok bjelanjci ne budu pečeni, a žumanjci ostanu tekući.

Pospi peršinom i izmrvljenom fetom te posluži uz topli kruh

Pexels

Pufaste američke palačinke

Mekane i prozračne, ove palačinke idealan su slatki dio svakog bruncha.

Sastojci:

1 i ½ šalice glatkog brašna

2 žlice šećera

2 žličice praška za pecivo

½ žličice soli

1 i ¼ šalice mlijeka

1 jaje

2 žlice otopljenog maslaca

Priprema:

U jednoj zdjeli pomiješaj suhe sastojke, a u drugoj mokre. Ulij mokre sastojke u suhe i kratko promiješaj – nekoliko grudica je u redu.

Zagrij tavu, lagano je premaži maslacem i peci male palačinke (oko ¼ šalice smjese po palačinki) 2-3 minute sa svake strane, dok ne postanu zlatnosmeđe.

Posluži ih tople s javorovim sirupom i svježim bobičastim voćem.

Pexels

Zapečeni francuski tost

Ovo jelo možeš pripremiti večer prije, a ujutro ga samo ispeći.

Sastojci:

1 štruca starog kruha (brioche ili challah)

8 jaja

2 šalice mlijeka

½ šalice vrhnja za kuhanje

prstohvat cimeta

ekstrakt vanilije

2 žlice šećera

Za posip:

smeđi šećer i sjeckani orasi

Priprema:

Nareži kruh na kocke i rasporedi ga u namašćenu posudu za pečenje.

U zdjeli umuti jaja, mlijeko, vrhnje, cimet, vaniliju i šećer.

Prelij smjesu preko kruha i lagano pritisni da se sve natopi. Pokrij i ostavi u hladnjaku preko noći (ili barem nekoliko sati).

Prije pečenja, pospi smeđim šećerom i orasima. Peci na 180°C oko 45-55 minuta, dok ne porumeni.

Pexels

Jaja Benedict s brzim holandez umakom

Klasik koji se čini kompliciranim, ali uz pomoć blendera postaje iznenađujuće jednostavan.

Sastojci:

4 polovice engleskog muffina

4 kriške šunke ili slanine

4 jaja

1 žlica octa

Za umak:

3 žumanjka

1 žlica soka od limuna

½ šalice otopljenog maslaca

prstohvat soli i papra

Priprema:

Za holandez umak, u blenderu miksaj žumanjke i limunov sok. Dok blender radi, polako ulijevaj vrući otopljeni maslac dok ne dobiješ kremasti umak. Posoli i popapri.

Tostiraj muffine i na svaku polovicu stavi krišku šunke.

Poširaj jaja u kipućoj vodi s octom (3-4 minute). Na svaki muffin stavi poširano jaje i prelij bogatim holandez umakom.