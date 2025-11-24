Ovan
24. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Bavit ćete se istovremeno sitnim inventurama, kreativnim radom, pomaganjem mladima i suradnjama.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Ne može baš sve biti savršeno.

