Ovan
Ovan

Ovan

5. rujna 2025.

Posao

★★★★☆

Na radnom mjestu osjetit ćete mir i stabilnost. Zagonetke će ostati drugima da ih rješavaju.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Nastavite graditi započeto.

