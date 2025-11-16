Ovan
16. studenoga 2025.

Posao

★★★★★

Ono što zamislite lako ćete izražavati i prezentirati. Mnogi će vas uvažiti i pitati o vašim idejama.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Prolazni nemiri u duši.

