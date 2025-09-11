Ovan
11. rujna 2025.

Posao

★★★★☆

Faza gomilanja financijskih rezervi je završena. Sad možete osmisliti plan kako uložiti zarađeni novac.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Zasad samo razmišljajte, no ne treba nužno odlučivati.

