One su hrabre, snažne i temperamentne - saznaj sve o Lavicama

Žena rođena u znaku Lava prava je kraljica na svaki način. Nju u horoskopu predstavlja pravi kralj životinjskog svijeta i nije to slučajno, ona je snažna i ugodno se osjeća u tome. Njezin vladajući planet je Sunce - sve je kod ove žene još više izraženo i osunčano.

Iako je puno nježnija od muškarca rođenog u ovom znaku, ipak je temperamenta i treba biti oprezan s njom. Najbolje je izbjegavati poticanje nekih tema kao što su obitelj, dom i zarada jer joj je to jako važno i može izvući svoje kandže.

Lavice su živahne i pune života, a njihov entuzijazam i strastvenost mogu biti zarazni. One žele raditi divlje i zabavne stvari, a potpuno uživaju i slobodi. Riječ "sloboda" najbolje opisuje žene rođene u ovom znaku i to shvaćaju krajnje ozbiljno. Često će biti provokativne u javnosti ili na zabavi. One će biti prve na plesnom podiju. Jako su samopouzdane i ne zanima ih što drugi misle o tome, niti se žele uklopiti u većinu. Ali njihova kreativnost i veliki snovi inspirirat će ljude oko njih.

Lavica je glavna u svom životu i nitko joj neće govoriti što da radi. U nastavku pročitaj što horoskop kaže o ljubavi i seksu, poslu, ali i obiteljskom životu žena kojima je Sunce vladajući planet.

