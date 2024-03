Mjesečni horoskop za travanj: Donosi retrogradni Merkur i velike izazove

Topliji i sunčaniji dani su pred nama. Proljeće je tu i budi se entuzijazam. Novi mjesec ujedno je i dobra prilika da okrenemo novu stranicu i krenemo ispočetka. U travnju se nastavlja vladavina Ovna koja donosi novu energiju, no s obzirom na to da je riječ o temperamentnom znaku, trebamo biti na oprezu kako se naš entuzijazam ne bi pretvorio u ljutnju. No, prvog travnja počinje i faza retrogradnog Merkura koja traje do 24. travnja , a zbog toga što je između dvije pomrčine bit će za mnoge neugodna te će na površinu izaći stari problemi.

U svakom slučaju, travanj će biti uzbudljiv mjesec pun događaja za sve horoskopske znakove. Astrološke energije mijenjaju se na dinamičan način koji će svima donijeti nove prilike i izazove. Što si ti zvijezde spremile za ovaj travanj, otkrij u nastavku.