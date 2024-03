Mjesečni horoskop za travanj: Donosi retrogradni Merkur i velike izazove

Topliji i sunčaniji dani su pred nama. Proljeće je tu i budi se entuzijazam. Novi mjesec ujedno je i dobra prilika da okrenemo novu stranicu i krenemo ispočetka. U travnju se nastavlja vladavina Ovna koja donosi novu energiju, no s obzirom na to da je riječ o temperamentnom znaku, trebamo biti na oprezu kako se naš entuzijazam ne bi pretvorio u ljutnju. No, prvog travnja počinje i faza retrogradnog Merkura koja traje do 24. travnja , a zbog toga što je između dvije pomrčine bit će za mnoge neugodna te će na površinu izaći stari problemi.

U svakom slučaju, travanj će biti uzbudljiv mjesec pun događaja za sve horoskopske znakove. Astrološke energije mijenjaju se na dinamičan način koji će svima donijeti nove prilike i izazove. Što si ti zvijezde spremile za ovaj travanj, otkrij u nastavku.

Ovan

Počevši od 1. travnja, retrogradni Merkur mogao bi izazvati zbrku u komunikaciji. Neka tvoje namjere budu kristalno jasne kako bi izbjegla nesporazume. Ako planiraš putovanje, dobro provjeri sve detalje. Period neće biti povoljan za potpisivanja važnih dokumenata pa radije ostavi takve stvari za kraj mjeseca. Pomrčina Sunca 9. travnja utjecat će na tvoje emocionalne granice i to kako se odnosiš prema sebi. Procijeni svoje odnose, osobito one toksične. Važno je pronaći zdravu ravnotežu između davanja drugima i poštovanja vlastitih potreba. Djelovanje Marsa u tvom znaku krajem travnja donijet će ti val svježe energije i poleta. Pripazi na ispade bijesa kako bi konstruktivno mogla usmjeriti taj svoj novopronađeni entuzijazam.

Bik

U tvoj bi život mogla ušetati pronicljiva žena. No, s obzirom na to da Merkur djeluje retrogradno, više slušanja i manje priče je ključno kako ne bi propustila njezine "bisere mudrosti". Stiže i tvoja rođendanska sezona, čime započinje novo 12-mjesečno putovanje. Ovo je razdoblje idealno za preispitivanje ciljeva i postavljanje novih namjera. Dana 21. travnja poravnanje Jupitera i Urana u tvom znaku skida težak teret s tvojih ramena. Osjetit ćeš olakšanje i slobodu, a što je najbolje od svega, ovaj rijedak kozmički događaj nagovještava neočekivanu sreću.

Blizanci

Nije vrijeme za oštre primjedbe. Retrogradno djelovanje Merkura utjecat će na način na koji komuniciraš s drugima. Očekuju se iskreni razgovori, ali dobro razmisli što želiš reći prije nego što izgovoriš to naglas. Strpljenje je ključno. Od 19. travnja Sunce ti donosi inspiraciju, što će ti omogućiti da zablistaš na pravi način. Možda ćeš se prisjetiti zaboravljenih strasti ili ćeš otkriti svoje skrivene talente. Krajem travnja mogle bi se pojaviti nesuglasice s prijateljem. Prisjeti se Merkurovih lekcija i budi mudra.

Rak

Retrogradni Merkur djeluje u tvom profesionalnom sektoru, a to znači usporavanje. Rezanje uglova moglo bi imati negativne učinke stoga odvoji vrijeme za sebe i opusti se. Pokušaj pojasniti nadređenima da za kvalitetan rad treba vremena. Ako razmišljaš o promjeni karijere, počni planirati, ali nemoj poduzimati nikakve velike korake dok ne završi Merkurovo retrogradno kretanje 25. travnja. Ako si singl, potraži nekoga tko te je uistinu zavrijedio. Kraj mjeseca bit će povoljan za parove pa ako si u vezi očekuje te povezanost i puno smijeha s partnerom.

Lav

Sredinom mjeseca Sunce će izoštriti tvoj fokus na ciljeve vezane uz karijeru. Vrijeme je za penjanje ljestvama uspjeha. Ako si u potrazi za poslom, mogla bi se pojaviti zlatna prilika za profesionalni i osobni napredak. Rijetko poravnanje Jupitera i Urana 21. travnja otvara vrata promjenama, vjerojatno napuštanjem sna koji više nije u skladu s tvojim ciljevima. Ako si u braku, moguće su napetosti. Nesporazum bi mogao izazvati nepotreban sukob. Situacija za važne razgovore i rasprave bit će povoljnija nakon 25. travnja, kada Merkur ispravi svoj smjer.

Djevica

Merkur kreće retrogradno odmah 2.travnja, stoga uspori tempo. Takvo djelovanje ovog planeta moglo bi utjecati na tvoje važne odnose. Zapitaj se: može li veća transparentnost obogatiti ovaj odnos? To je također najbolje vrijeme da istražiš svoje seksualne želje i potrebe. Što se tiče financija, travanj poziva na oprez. Odgodi preuzimanje novih obaveza ili potpisivanje važnih dokumenata za kraj mjeseca. Ipak, period je povoljan za istraživanje investicija. Malo domaće zadaće sada kasnije bi se moglo isplatiti.

Vaga

Venera će probuditi žudnju za ljubavlju i intimnošću. Singl? Nemoj pristajati na ništa manje od onoga što si zaslužila. Ako pak si u vezi, vrijeme je da se prisjetiš zašto si s partnerom. Ta mala djela ljubavi su važna. Krajem mjeseca, nježna privrženost mogla bi se pretvoriti u intenzivnu želju za seksualnim zadovoljstvom. Pun Mjesec 24. travnja signalizira da je vrijeme za racionalizaciju financija. Za početak, možda bi trebala otkazati pretplate na usluge koje više ne koristiš. Mali koraci prema financijskoj slobodi čine veliku razliku.

Škorpion

Pomrčina Sunca 9.travnja motivirat će te da odbaciš sve one navike i loše obrasce koji ti više ne služe. Bilo da se radi od novom fitness režimu ili načinu prehrane, budi spremna za novu perspektivu kad je u pitanju zdravlje. Sredinom mjeseca Sunce jača tvoje samopouzdanje kroz poslovnu suradnju koja će se pozitivno odraziti na tvoj ugled ili nepokolebljivu podršku poslovnog partnera. Pun Mjesec potaknut će te na ranjivost. Izražavanje emocije moglo bi razjasniti neke osobne dileme.

Strijelac

Zbog djelovanja Merkura u zoni ljubavi, žudjet ćeš za romantičnim gestama. Shvatit ćeš da je osoba koja je uvijek tu za tebe uistinu bitna. Pomrčina Sunca probudit će tvoj kreativni plamen. Oslobodi svog unutarnjeg umjetnika i dopusti svojoj intuiciji da te vodi. Djelovanje Jupitera i Urana omogućit će ti da riješiš zdravstveni problem koji te dugo mučio. Krajem mjeseca, period će biti povoljan za odmor. To nije lijenost, riječ je o punjenju baterija koje ti je prijeko potrebno. Opusti se i obnovi svoju snagu.

Jarac

Djelovanje Marsa i Saturna oko 11. travnja donosi ti hrabrost da kažeš što misliš. Ponekad je teško razotkriti vlastite misli, no olakšanje koje dolazi nakon toga je neprocjenjivo. Tijekom retrogradnog Merkura, očekivanja bliskih osoba mogla bi ti stvarati probleme kad su u pitanju tvoji izbori vezani uz karijeru ili veze. Nemoj zaboraviti da je to tvoj život i da nitko nema pravo odlučivati umjesto tebe. Krajem mjeseca, jedan tvoj prijatelj možda će zatrebati utjehu. Ostani vjerna svom moralnom kodeksu i ponudi uho za slušanje i rame za plakanje. Balansiranje iskrenosti i empatije je ključno.

Vodenjak

Pomrčina Sunca u travnju mijenja tvoju prisutnost na društvenim mrežama. Možda te očekuje ležeran razgovor s mlađim rođakom ili kolegom koji će ti ponuditi svježu, inovativnu perspektivu. Velika odluka se nazire oko 9. travnja, ali zapamti da nema žurbe. Dopusti događajima da se odvijaju svojim tempom i vjeruj sudbini. Vodenjaci koji su u potrazi za novim domom mogli bi imati sreću i pronaći baš ono što im je potrebno. Zbog djelovanja Jupitera i Urana, period je povoljan i za prodaju nekretnina. Krajem Mjeseca, očekuje te jedna fantastična prilika. Hoćeš li je iskoristiti ili pak ostati na mjestu, tvoja je odluka.

Ribe

Vrijeme je da se ozbiljnije pozabaviš svojim financijama. Ako si trošila iznad svojih mogućnosti, pomrčina Sunca signalizira reviziju proračuna. Želiš li ostvariti dodatne prihode, počni razmišljati izvan kutije. Postoje li neki hobiji ili skriveni talenti na kojima možeš zaraditi? Ovog ćeš mjeseca također napokon savladati umijeće kako reći 'ne', i to zahvaljujući djelovanju Jupitera i Urana. Malo se više fokusiraj na sebe. Pun Mjesec probudit će tvoju žudnju za lutanjem. Za neke to znači planiranje novog putovanja, a za druge širenje horizonata kroz edukacijski tečaj ili radionicu.