Počinje kineska nova godina: Što svakom znaku donosi godina moćnog Zmaja?

Novu godinu odavno smo proslavili, no znaš li da kineska nova godina počinje u subotu, 10. veljače? Osim toga, sigurno ti je poznato da se kineski horoskop ne temelji na zodijačkim znakovima nego životinjima koje se mijenjaju iz godine u godinu, u rasponu od 12 godina.

Ukratko, što si po kineskom horoskopu ovisi o godini tvoga rođenja, a 2024. je u znaku Zmaja. Ova životinja ima moćnu poziciju, on je prirodni vođa, a ljudi rođeni u godini Zmaja imaju sposobnost savladavanja prepreka, vole izazove, slobodnog su duha i koriste sve mogućnosti u životu. Upravo je zmaj bio inspiracija za brojne stripove, filmove i animirane filmove, a "zmajevi" su važan dio kineskih festivala, ali i zastava.

Vjeruje se da moćni zmajevi donose sreću i sklad pa se predviđa da će sve zodijačke životinje – odnosno svi u horoskopu – osjetiti utjecaj Zmaja. Naravno, pod uvjetom da svi budemo ljubazni i suosjećajni jedni prema drugima. Kineski se horoskop, naime, oslanja na temelje principa i poretka te u središte stavlja duhovnost.

Što si po kineskom horoskopu lako ćeš saznati iz sljedećeg popisa:

Štakor: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

Bivol: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

Tigar: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

Zec: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

Zmaj: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

Zmija: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

Konj: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

Koza: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

Majmun: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

Pijetao: 2017., 2005., 1993., 1981., 1969. godine

Pas: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970

Svinja: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

U nekoj od godina Zmaja rođeni su i slavni poput Al Pacina, Sandre Bullock, Chucka Norrisa, Reese Witherspoon, Johna Lennona, Adele i Rihanne.

U nastavku otkrij kako će se sreća i sklad manifestirati na tvoj život – po kineskom horoskopu.

Štakor

Ljudi rođeni u godinama Štakora vole avanture, promišljeni su i inteligentni te su šarmantni. Imaju istančan osjećaj za druge, a dobro se slažu sa Zmajem što znači da će u 2024. posebno osjetiti njegov pozitivan utjecaj. Crna će im biti sretna boja, a mogli bi prosperirati na poslovnom planu. To znači da im se možda smiješi povišica ili promaknuće premda će na početku godine biti primorani štedjeti. U drugom dijelu godine sve će doći na svoje, a glavni je savjet da ove godine razvijaš umijeće slušanja drugih. Sjajno bi moglo biti i što se tiče ljubavi.

Bivol

Bivol je simbol ustrajnosti i snage. Ljudi pod Bivolom posvećeni su, odlučni, ali i staloženi, a u istom će ritmu nastaviti u 2024. godini. Do cilja će stići postupno i uz puno upornosti te će se sav trud isplatiti. Financije će krenuti u odličnom smjeru i na računu će se konačno vidjeti rezultati prošlogodišnjeg rada. Što se tiče obiteljskog života, vladat će mir i spokoj, a posebni će im sretni biti brojevi jedan i četiri.

Foto: Unsplash

Tigar

Tigar simbolizira hrabrost i moć. Ti su ljudi energični i neovisni i puni samopouzdanja. Na početku godine Tigrovi će se vjerojatno morati dokazivati na poslu, no sve će se poboljšati u drugom dijelu godine kada će ih dočekati plus na računu. Osim toga, Tigrovi su analitični pa će financijska situacija biti na njihovoj strani.

A osim budžeta, Tigrovi će dobro razlučiti koje međuljudske odnose treba čuvati. U 2024. mogli bi shvatiti koja su prijateljstva prava, a koja lažna i doslovno si "raščistiti" život. Zbog toga će prodisati i biti mirni.

Zec

Ljude rođene u ovom znaku odlikuje kreativnost i dobra prosudba, ali i suosjećajnost te osjećaj za pravdu. Zečevi ove godine možda neće prosperirati u novom poslu ili novim prijateljstvima, no sigurno je da će se okrenuti sebi, unutarnjem miru i spokoju. Umirit će se, konačno shvatiti da trebaju izdvojiti vrijeme za sebe i pronaći nove hobije i razonodu. Godina 2024. bit će im u znaku osobnog razvoja, a to će im se dugoročno jako isplatiti. Sretne boje bit će im crvena, ružičasta, plava i ljubičasta.

Foto: Unsplash

Zmaj

Ma Zmaju će ove godine sve biti u plusu. To je znak s najviše moći i utjecaja i ako si rođena u nekoj od njegovih godina, imaš razloga za slavlje. I dalje ćeš ostati predana, dominantna, snažna i odlučna, a na trenutke i tajanstvena. Mogle bi ti se ubrzo otvoriti prilike za dobro plaćen posao ili ideja o pokretanju vlastitog posla koji će se jako isplatiti – uz malo strpljenja. Ako si solo, ovo je tvoja godina što se tiče ljubavi, a ako si u vezi, pravo je vrijeme o razmišljanju o novom koraku. Općenito je ovo dobra godina u poslovnom, ali i privatnom smislu.

Zmija

Urođena šarmantnost i inteligencija ove će godine zmijama dobro doći. Pred njima je razdoblje promjena – moguća restrukturiranja na poslu, ali i nova ljubavna veza. Nove okolnosti isprva ti neće biti drage jer Zmije vole rutinu i stabilnost, no shvatit ćeš da su promjene zapravo super stvar. Da bi je "izgurala", potrebna ti je prilagodljivost i strpljenje. Najvažnije je da, za svoju dobrobit, napokon pokušaš regulirati razinu stresa i nađeš slobodnog vremena za sebe. Sretni brojevi bit će dva, osam i devet.

Foto: Unsplash

Konj

Rođena si da uspiješ, vrlo si društvena i često si u centru pažnje tijekom druženja. Živahna si i angažirana. Kreativna si i umjetnička duša, s puno energije. Ova 2024. bit će zaista tvoja godina – mogla bi trčati s jedne obaveze na drugu i biti u petoj brzini, no takav ritam će se isplatiti. Iza ugla su napredovanja na poslu – jednostavno ćeš zasjati. Kod kuće ćeš pak njegovati mirnu stranu: cijenit ćeš uzak krug ljudi i trenutak opuštanja, no sve u svemu, Zmaj ti donosi sreću i prosperitet.

Koza

Koza se može veseliti razdoblju mira u ovoj godini. Bit će tu uspona i padova i – među ostalim – povremenih financijskih problema. Zato im se savjetuje da pripaze na financije. S druge strane, nakon te krize slijedi lagodno, mirno razdoblje u kojemu ćeš najviše uživati s obitelji. Karanfili bi ti mogli donijeti dodatnu sreću, a sretni su ti brojevi dva i sedam.

Foto: Pexels

Majmun

I Majmun se dobro slaže sa Zmajem što znači da je pred njima razdoblje mira. Doduše, na poslu će se možda trebati dokazivati šefu zbog čega će u prvom dijelu godine doći do nekih trzavica. S druge strane, prijateljski i obiteljski odnosi trebali bi ostati stabilni. Intenzivno će raditi na osobnom razvoju, tražiti novi hobi i dodatnu aktivnost jer uvijek žude za još više "akcije".

Pijetao

Pijetao je marljiv, hrabar, ali često kritičan. Ove će im godine crvena donijeti sreću, morat će paziti na financije jer bi uskoro mogla biti "stiska". Uz to, na oprezu trebaju biti i kako zbog nepromišljenosti ne bi nekoga uvrijedili ili si zatvorili vrata napretka. Savjet je da pokušaju smiriti svoju 'divlju' stranu i uživaju u blaženstvu koje im šalje Zmaj.

Foto: Unsplash

Pas

Psima neće isprva biti tako lako jer ih čekaju usponi i padovi. Trebat će im puno strpljenja, no do jeseni će sve doći na svoje mjesto. Tad će se i financije konačno ustabiliti što će pozitivno utjecati na ostale aspekte života. Moguće su i trzavice u vezi, no i to će Psi prebroditi. Samo hrabro.

Svinja

I na kraju – Svinja. Svinje su sposobne prihvatiti ljude takve kakve jesu, često ih opisuju pasivnim promatračima jer rijetko aktivno doprinose. Ipak, samozatajne Svinje vole inteligenciju i intelektualne razgovore. Ova godina bit će im sretna i na poslu i izvan njega, no savjet je da se prema svima odnosiš onako kako bi željela da se odnose prema tebi. Ostani dobronamjerna i suosjećajna i uzdaj se u sretne brojeve – dva, pet i osam!

