Veliki mjesečni horoskop za ožujak: Vrijeme je za velike odluke i novi početak

Ožujak ujedinjuje sve znakove pod jednom univerzalnom temom: napretkom kroz strpljenje. Dok nas retrogradni Merkur uči promišljanju, Jupiterov direktni hod vraća optimizam. Ovo je mjesec tihih proboja koji postavljaju pozornicu za rast, svrhu i unutarnji mir koji će nas pratiti u nadolazećim mjesecima

Ožujak 2026. godine stiže kao mjesec tranzicije, rasta i dubokog promišljanja za sve horoskopske znakove. Kozmička pozornica priprema se za značajne promjene koje će usmjeriti našu energiju prema novim počecima. Retrogradni Merkur, koji je usporavao komunikaciju i planove, završava svoj hod 20. ožujka, donoseći val jasnoće i olakšanja. Istovremeno, Jupiter kreće direktno, vraćajući optimizam i otvarajući vrata projektima koji su dugo stagnirali. Ovaj mjesec potiče nas da uravnotežimo ambicije sa svjesnošću i strpljenjem, gradeći stabilnost u svim područjima života.

Vrhunac mjeseca bit će potpuna pomrčina Mjeseca u Djevici trećeg ožujka, koja donosi svojevrsni "veliki reset", posebno u područjima posla, zdravlja i svakodnevnih navika. Ulaskom Sunca u znak Ovna 20. ožujka, na dan proljetnog ekvinocija, službeno počinje astrološka nova godina, ispunjavajući nas svježom, prodornom energijom spremnom za akciju. Ožujak je stoga ključan period za osobnu evoluciju, duhovnu jasnoću i postavljanje temelja za budućnost.

Prognoze za svaki znak

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Ovnovima ožujak donosi priliku za rast kroz fokus i odlučnost. Nakon što Venera šestog ožujka uđe u vaš znak, vaša privlačnost i samopouzdanje bit će na vrhuncu, što će vam pomoći da ostvarite napredak i u ljubavi i u poslu. Ipak, budite strpljivi do 20. ožujka, dok Merkur ne krene direktno. Tada će se komunikacijski nesporazumi raščistiti, a timski rad i strateško planiranje donijet će konkretne rezultate. Financijski, pametno budžetiranje osigurava ravnotežu, a Jupiterov direktni hod potiče prilike povezane s komunikacijom. Ovo je mjesec u kojem svoju ambiciju usmjeravate u opipljiv napredak.

Bik (20. travnja – 20. svibnja)

Za Bikove, ožujak je mjesec postojanog napretka i emocionalnog mira. Profesionalni život razvijat će se postupno, stoga je bolje favorizirati pažljivo planiranje umjesto impulzivnih odluka. Financije ostaju sigurne uz razboritu potrošnju, osobito prije 21. ožujka. Ljubavni život je do samog kraja mjeseca povučeniji i tiši, no ulaskom Venere u vaš znak tridesetog ožujka, postajete središte pozornosti i osjećate duboku emocionalnu stabilnost. Ovaj mjesec podsjeća vas da spore, disciplinirane akcije vode do trajnog prosperiteta i unutarnjeg mira.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Blizancima ožujak donosi mentalnu jasnoću koja proizlazi iz dubokog promišljanja. Vaš vladar Merkur u retrogradnom hodu testira strpljenje, ali nakon 20. ožujka izoštrava vaše komunikacijske vještine. Jupiterov direktni hod od desetog ožujka "odčepljuje" financijske tokove, donoseći potencijalne povišice ili nove poslovne ponude. Pomrčina Mjeseca trećeg ožujka može signalizirati promjenu na kućnom planu, poput neočekivanog popravka. Društveni život cvjeta, a iskreni dijalog produbljuje odnose s obitelji i partnerom.

Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Fokus Rakova u ožujku je na emocionalnom uzemljenju i dugoročnom rastu. Jupiter u vašem znaku donosi ekspanziju i optimizam, a njegov direktni hod od desetog ožujka omogućava vam da konačno krenete naprijed s planovima vezanim za dom, obitelj ili nekretnine. Karijerni putevi se šire kroz timski rad, dok financije profitiraju od strukturiranog planiranja. U ljubavi, vaša ranjivost postaje vaša snaga, što produbljuje odnos s partnerom i jača povjerenje. Moguće je i rješavanje dugogodišnjih nesuglasica s članovima obitelji.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Lavovima ožujak naglašava transformaciju i financijsku reorganizaciju. Pomrčina Mjeseca trećeg ožujka baca svjetlo na vaše financije i potiče vas da preispitate svoje vrijednosti. Vrijeme je za rezanje nepotrebnih troškova i pametnije upravljanje resursima. Venerin tranzit kroz Ovna budi vašu želju za avanturom, a moguće je i romantično putovanje koje će unijeti svježinu u vaš ljubavni život. Na poslu napredujete kroz suradnju i preuzimanje odgovornosti. Ovaj mjesec vas potiče da svoju ambiciju usmjerite u promišljeno vodstvo.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Ovo je jedan od najvažnijih mjeseci u godini za Djevice. Pomrčina Mjeseca trećeg ožujka događa se upravo u vašem znaku, donoseći snažno emocionalno čišćenje i trenutak prekretnice. Možda ćete osjetiti poziv da se oslobodite identiteta koji ste prerasli ili uloge koju ste igrali iz osjećaja dužnosti. Ako veza ne funkcionira, ožujak donosi konačne odluke. Budite oprezni s potpisivanjem ugovora do 20. ožujka. Učite kako postaviti granice bez osjećaja krivnje, što će transformirati sve vaše odnose.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Vagama ožujak donosi dinamiku u partnerstvima i introspekciju. Venera, vaš vladar, ulazi u Ovna šestog ožujka, aktivirajući vaše polje odnosa. To može donijeti nagle promjene u ljubavnom statusu, od zaruka do iznenadnih prekida. Ključ je u pronalaženju ravnoteže između vlastitih potreba i potreba partnera. Financije su stabilne, ali zahtijevaju bolju organizaciju. Nakon što Merkur krene direktno, razgovori koji su zastali ponovno će teći, a vi ćete lakše postići kompromise.

Škorpion (23. listopada – 21. studenog)

Ožujak za Škorpione signalizira osnaživanje i unutarnju transformaciju. Mars u Ribama budi vašu romantičnu i kreativnu stranu, čineći ljubavne odnose dubokima i ispunjenima intuicijom. Pomrčina Mjeseca trećeg ožujka osvjetljava vaše prijateljske krugove, donoseći jasnoću o tome tko je uistinu uz vas. Profesionalni napori razvijaju se kroz dosljednost i suradnju, dok financijski dobici dolaze s pažljivim planiranjem. Ovo je mjesec u kojem fokus i odlučnost postaju vaši glavni alati za uspjeh.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

Strijelci u ožujku doživljavaju obnovu i napredak. Jupiter, vaš vladar, kreće direktno desetog ožujka, što donosi značajan poticaj vašoj karijeri i financijama. Fokus je također na domu i obitelji, gdje se rješavaju pitanja koja su dugo bila na čekanju. Venera u Ovnu unosi strast, zabavu i flert u vaš ljubavni život. Ako ste u vezi, ožujak donosi osvježenje i zajedničke avanture. Ovo je mjesec u kojem mudrost usmjeravate prema dugoročnim ciljevima i osobnoj ekspanziji.

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Jarčevima ožujak stavlja u fokus otpornost i komunikaciju. Iako početak mjeseca može donijeti nesporazume s bliskim osobama, situacija se značajno popravlja nakon 20. ožujka. Karijerni napredak se nastavlja, podržan timskim radom. Financijski rast zahtijeva oprezno planiranje prije donošenja velikih odluka. Venerin tranzit okreće vašu pažnju prema domu i obitelji, gdje pronalazite sigurnost i podršku. Ožujak naglašava vašu sposobnost da gradite uspjeh kroz disciplinu i emocionalnu inteligenciju.

Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače)

Za Vodenjake, ožujak donosi odmjeren napredak i emocionalnu jasnoću. Retrogradni Merkur potiče vas da preispitate svoje financije i osjećaj vlastite vrijednosti, no izbjegavajte potpisivanje novih ugovora do 20. ožujka. Karijerne prilike se šire uz stalan fokus, dok strukturirano budžetiranje poboljšava financijsku sliku. Venera u Ovnu donosi uzbudljive razgovore i mentalnu stimulaciju u ljubavi. Vaša sposobnost da spojite intuiciju i praktičnost ključna je za trajan uspjeh.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Ožujak je usredotočen na smirenost, fokus i duhovni rast. Mars u vašem znaku daje vam energiju i privlačnost, ali pazite da ne budete previše defenzivni u komunikaciji. Pomrčina Mjeseca trećeg ožujka donosi važne spoznaje o partnerstvima i može dovesti do prekretnice u bliskim odnosima. Mlađak u vašem znaku 18. ožujka idealan je za osobni "restart". Financijsko poboljšanje slijedi nakon discipliniranog upravljanja, a odnosi se produbljuju kroz suosjećanje i iskrenost.