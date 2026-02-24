Stiže retrogradni Merkur u Ribama: Ova 4 znaka bit će na najvećem testu

Prvi retrogradni Merkur u 2026. godini stiže 26. veljače i ostaje s nama sve do 20. ožujka, a cijeli će se tranzit odvijati u osjetljivom i sanjivom znaku riba - osjetit će ga svi, ali za neke znakove predstoji posebno kaotično razdoblje

Pripremite se za kozmičku oluju jer se planet komunikacije sprema za svoj prvi ovogodišnji ples unatrag. Iako su astrološki entuzijasti navikli na kašnjenja, tehnološke kvarove i općenite nesporazume koje donosi, ovaj će period biti obojen posebnom dozom emocionalne konfuzije, introspekcije i suočavanja s prošlošću.

Dok Merkur, vladar logike i razuma, putuje unatrag kroz ribe, znak koji upravlja snovima, intuicijom i iluzijom, granice između stvarnosti i mašte postaju nejasne. Ovo nije samo vrijeme kada trebate triput provjeriti svoje e-mailove, ovo je poziv da usporite, zaronite duboko u vlastitu podsvijest i očistite emocionalni teret koji ste dugo ignorirali. Periodi retrogradnosti kozmički su gumb za pauzu koji nas tjera da dovršimo stare priče kako bismo mogli napraviti mjesta za nove.

Što donosi Merkur u sanjivim ribama

Kada se planet komunikacije nađe u znaku iluzije, očekujte da će se uobičajeni problemi manifestirati na dubljoj, osobnijoj razini. Magla u glavi, zaboravljivost i osjećaj izgubljenosti bit će svakodnevica za mnoge. Razgovori će biti ispunjeni neizrečenim emocijama, a ono što ljudi govore možda neće odražavati ono što uistinu osjećaju. Prema astrolozima, ovo je razdoblje kada na površinu izranjaju stare uspomene, neriješeni odnosi i potisnuti osjećaji, tražeći konačno razrješenje.

S druge strane, pojačana intuicija bit će vaš najbolji vodič. Snovi bi mogli postati neobično živopisni i nositi važne poruke, a kreativna energija bit će na vrhuncu. Umjesto da se borite protiv plime kaosa, iskoristite ovaj period za kreativne potrage poput pisanja, slikanja ili glazbe. To je idealno vrijeme za [duhovni rad i preispitivanje vlastitih uvjerenja i snova koji vas više ne ispunjavaju.

Znakovi na udaru: Pripremite se za turbulencije

Iako će svi osjetiti utjecaj, astrolozi ističu četiri znaka kojima slijedi posebno intenzivno razdoblje. Njima će se činiti kao da se cijeli svemir urotio protiv njih, no ključ je u strpljenju i prihvaćanju.

Ribe: Budući da se retrogradnost odvija u vašem znaku, osjećat ćete se kao glavni glumac u drami koju niste tražili. Očekujte krize identiteta, poteškoće u donošenju odluka i dubok osjećaj da vas nitko ne razumije. Vanjski svijet bit će bučan i zbunjujuć, stoga je savjet da se okrenete sebi, utišate buku i poslušate svoj unutarnji glas. Ovo je vaša prilika za veliko emocionalno čišćenje.

Blizanci: Vaš vladar Merkur zadat će vam glavobolje na području karijere i javnog imidža. Nesporazumi sa šefovima, odgode ključnih projekata i propuštene prilike mogle bi poljuljati vaše samopouzdanje. Nemojte paničariti. Sve što sada propadne ili se zakomplicira zapravo vam otvara put prema nečemu što je više usklađeno s vašom istinskom svrhom. Iskoristite vrijeme za reevaluaciju profesionalnih ciljeva.

Unsplash

Djevica: Kao još jedan znak pod vladavinom Merkura, osjetit ćete kaos u najvažnijim odnosima. Vaša urođena potreba za redom i jasnoćom sudarit će se s nepredvidivim ponašanjem partnera, prijatelja ili poslovnih suradnika. Stari problemi u vezama mogli bi ponovno isplivati na površinu. Vaš zadatak je razbiti toksične obrasce ponašanja i naučiti komunicirati iz srca, a ne samo iz glave.

Strijelac: Fokus će biti na vašem domu, obitelji i korijenima. Pripremite se na moguće kvarove kućanskih aparata, neočekivane popravke i povratak starih obiteljskih razmirica. Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da se preselite ili promijenite nešto u svom životnom prostoru. Ne donosite nagle odluke, već se posvetite rješavanju problema koji narušavaju vaš osjećaj sigurnosti i mira.

Savjeti za preživljavanje za sve ostale

Ni ostali znakovi neće biti pošteđeni. Ovnovi će osjećati frustraciju zbog općeg usporavanja, dok će bikovi morati pripaziti na nesporazume s prijateljima. Rakovi i škorpioni mogli bi se suočiti s duhovima prošlih ljubavi, a lavove čekaju izazovi s financijama. Vage će osjetiti poremećaj u svakodnevnoj rutini, jarci u komunikaciji s bližom okolinom, a vodenjaci će preispitivati vlastite vrijednosti.

Ovaj retrogradni Merkur nije tu da uništi naše živote, već da nas podsjeti na važnost pauze i refleksije. Ne započinjite nove projekte, ne potpisujte važne ugovore i ne kupujte skupu tehniku. Umjesto toga, dovršite započeto, napravite sigurnosne kopije podataka i budite nježni prema sebi i drugima. Kad se 20. ožujka Merkur ponovno krene naprijed, bit ćete lakši, mudriji i spremniji za novi početak.