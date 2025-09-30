Lav
30. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

Nervoza koja se javlja kad pomislite na posao i suradnike potiče iz vaše prošlosti. Za nju sada nema razloga.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Nije isključen kašalj.

